Координационный совет заявил о рисках концентрации в результате «квотной реформы»

Новый этап квотных аукционов ударит по малому и среднему бизнесу в рыбной отрасли, говорится в справке Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока для Комитета Госдумы по защите конкуренции. При этом в объединениях заявили о дополнительных угрозах для отрасли в условиях санкций.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил материалы по первому этапу использования механизма квот под инвестиции и возможным последствиям второго этапа в Комитет Госдумы по защите конкуренции, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, этот комитет является одним из соисполнителей по проекту федерального закона о втором этапе инвестквот и аукционов.

В справке совет со ссылкой на результаты анализа, проведенного Счетной палатой по итогам первых крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами, обращает внимание на то, что торги не привели к обещанному росту конкуренции в отрасли.

Формально число добытчиков краба увеличилось с 94 в 2018-2019 гг. до 105 в 2020 г. Однако от 42,1 до 50% квот вылова крабов в инвестцелях досталось взаимозависимым юридическим лицам, указали в объединении.

Кроме того, отметили в совете, в отчете СП говорится, что при проведении торгов в 2019-2021 гг. в дискриминационных условиях оказались субъекты малого и среднего бизнеса, так как стоимость лотов по результатам аукционов в сумме с инвестиционными обязательствами была сопоставима или превышала стоимость активов предприятий этой категории.

Учитывая изменения, которые произошли на рынке кредитования, высоки риски того, что новые квотные аукционы — и по крабам, и по другим морепродуктам — приведут к дальнейшей монополизации в отрасли, заявил координационный совет.

При этом отраслевые объединения обратили внимание на то, что в условиях санкций концентрация значительных объемов промысловых ресурсов в одних руках может создавать опасную ситуацию для устойчивости отрасли.

Справка направлена в комитет в преддверии парламентских слушаний по законопроекту, запланированных на 19 октября.

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