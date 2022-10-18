Глава Магаданской области считает важным не торопиться со вторым этапом по квотам

Губернатор Магаданской области Сергей Носов не поддержал законопроект о втором этапе перераспределения квот на вылов. Принимать решение о продолжении программы нужно только после того, как будет проведен полный анализ результатов первого раунда, считают региональные власти.

Отрицательное заключение по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов утвердил и Совет Магаданской областной думы.

Как сообщил Fishnews руководитель регионального департамента рыбного хозяйства Андрей Таболин, правительство Магаданской области неоднократно направляло в федеральные органы государственной власти отрицательные отзывы на законопроект на разных стадиях его рассмотрения.

По мнению региональных властей, очередное перераспределение части водных биоресурсов приведет к значительному снижению сырьевой обеспеченности хозяйствующих субъектов Магаданской области. Для участия во втором этапе инвестквот, с учетом значительной закредитованности предприятий, у магаданских компаний нет свободных финансовых ресурсов, что отстранит их от конкурентного участия в новых аукционах. Изначально закладываемая в обоснование законопроекта цель по развитию конкуренции достигнута не будет, а новое правовое регулирование, напротив, приведет к ограничению конкуренции, перераспределению ресурсов в пользу крупных финансовых групп, к развалу и банкротству действующих предприятий, считают областные власти.

В случае реализации второго этапа прогнозируется снижение доходов бюджета Магаданской области, поступающих от деятельности рыбохозяйственных предприятий, более чем на 40%.

Принятие законопроекта затруднит реализацию инвестиционных проектов первого этапа и других значимых для региона инвестпроектов.

По мнению губернатора Магаданской области, необходимо отложить принятие решения о запуске второго этапа программы инвестиционных квот и делать выводы о целесообразности или нецелесообразности только после проведения всестороннего анализа результатов первого раунда.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews