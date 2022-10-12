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Совет Магаданской областной думы рассмотрел предлагаемые изменения закона «О рыболовстве…». Фото пресс-службы регионального парламента

Депутаты Колымы не одобрили новые инвестквоты и аукционы

Совет Магаданской областной думы утвердил отрицательное заключение на проект федерального закона о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов. Свою позицию региональные парламентарии направили в Госдуму.

Реализация законопроекта приведет к значительному снижению сырьевой обеспеченности большинства хозяйствующих субъектов региона, затруднит участие рыбопромышленных компаний в инвестпроектах, отстранит их от участия в новых аукционах, сообщили Fishnews в пресс-центре областной думы. Отмечено, что также будет ограничена конкуренция, сырьевые ресурсы перераспределятся в пользу крупных финансовых групп, следствием чего станет развал и банкротство многих предприятий и производств.

«Во втором этапе программы уменьшение исторической части квот минтая, сельди, крабов и трубачей, закрепленных за магаданскими предприятиями, составит более 26% от действующих в настоящее время. В пересчете на рыночную стоимость продукции потери составят более 7 млрд. рублей, а из-за недозагруженности производственных мощностей количество рабочих мест сократится на 300. Кроме того, по предварительным расчетам, доходы бюджета Магаданской области, поступающие от деятельности рыбохозяйственных предприятий, снизятся более чем на 40%», — привели цифры прогнозируемых потерь в региональном парламенте.

Совет Магаданской областной думы, поддерживая позицию уполномоченных органов исполнительной власти региона и отраслевого сообщества, решил концептуально законопроект не поддержать. Парламентарии указали в постановлении, что для дальнейшей реализации программы инвестиционных квот необходимо детально проанализировать результаты первого этапа, а реализацию второго этапа — отложить.

В качестве альтернативы предлагается повысить ставки сбора за пользование водными биоресурсами для увеличения доходов бюджетной системы Российской Федерации. Кроме того, колымские парламентарии считают рациональной инициативу Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ): обязательное заключение предприятиями контрактов по строительству краболовов на отечественных верфях — с совокупным объемом закрепленной за рыбопромышленниками квоты, превышающей в натуральном эквиваленте средневзвешенную величину вылова за предыдущие 5 лет в размере 1000 тонн краба, из расчета одно строящееся судно на 1000 тонн краба.

19 октября позиция Магаданской областной думы будет представлена и на парламентских слушаниях по законопроекту в Госдуме.

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