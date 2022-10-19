Запрет на норвежскую семгу продлили на девятый год

Правительство актуализировало запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших санкции. Срок действия ограничений продлен до конца 2023 г.

Вслед за указом президента правительство внесло коррективы в постановление от 7 августа 2014 г. № 778, определяющее перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввоз которых в Россию запрещен. Ограничения на импорт продовольственных товаров, страной происхождения которых являются США, ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Великобритания, действуют до 31 декабря 2023 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, перечень включает рыбу и морепродукты, в том числе в живом виде. Исключение сделано для мальков атлантического лосося, форели, камбалы-тюрбо, лаврака, клариевого сома, а также молоди устриц, мидий и белоногой креветки, которые используются в качестве посадочного материала на предприятиях аквакультуры.

Аналогичные изменения внесены в постановление правительства от 31 июля 2015 г. № 774, которым утверждены правила уничтожения запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции.

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