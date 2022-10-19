Общественный совет дал предложения по отчетности марифермеров

Общественный совет при Росрыболовстве рекомендовал федеральному агентству и Минвостокразвития добавить в сервис «Аквавосток» систему отчетности. Также ФАР предложили совместно с наукой скорректировать сроки изъятия по ряду выращиваемых гидробионтов.

Общественный совет рассмотрел проблемные вопросы марикультуры на заседании 4 октября. Участники встречи обсудили, каким образом можно изменить методику учета и обеспечить мониторинг и контроль за актированием и изъятием гидробионтов. В том числе говорилось о необходимости перевода системы в цифровой формат. Еще одной темой стали пригодные для аквакультуры воды вокруг Южных Курил, имеющие природоохранный статус.

Как сообщает корреспондент Fishnews, утвержден протокол заседания ОС. Росрыболовству совместно с Минвостокразвития рекомендовано провести работу по улучшению и модернизации сервиса «Аквавосток.рф». В частности, включить в систему функционал статистической отчетности пользователей марикультурных участков на Дальнем Востоке. А также синхронизировать систему с обновленным порядком отчетности об объемах выпуска и изъятия объектов аквакультуры.

Кроме того, Общественный совет рекомендовал Росрыболовству вместе с отраслевой наукой предоставить предложения по максимальному сроку изъятия объектов товарной аквакультуры с даты выпуска посадочного материала — для конкретных видов на дальневосточных участках. Таким образом предполагается сбалансировать отчетные данные по производству и реализации товарной продукции.

Вопрос с участками в границах ООПТ Южного Сахалина и Южных Курил планируется вынести на слушания в Общественной палате с приглашением представителей Минприроды. Совет решил направить соответствующее обращение секретарю Общественной палаты, председателю ОП по экологии и охране окружающей среды, а также предложить общественным палатам Сахалинской области и Приморья поддержать эту инициативу.

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