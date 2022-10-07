Аквакультурная отчетность ждет цифровизации

Общественный совет при Росрыболовстве обсудил механизмы улучшения статистического учета в сфере аквакультуры. Регулятор и отраслевые объединения согласились с необходимостью перевода системы в электронный вид.

О проблеме на заседании ОС рассказал председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. Он отметил, что нынешняя система учета и отчетности не отражает реальную ситуацию в отрасли, провоцирует конфликт регулятора и пользователей, вводит в заблуждение контролирующие органы, стимулирует незаконную деятельность. К тому же требуются существенные трудозатраты как регулятора, так и аквафермеров. Всего этого можно избежать, переведя основные формы учета в цифровой вид и внедрив электронный способ подачи данных, подчеркнул глава ДВ СПМ.

Он привел цифры: декларируемый и реальный объем производства отличаются в десятки раз. За прошедший год в Приморском крае, согласно заявленным данным, произвели 53 тыс. тонн продукции товарной марикультуры, при этом фактически реализовано менее 2 тонн.

«Зачастую многие из тех, кто декларирует производство, фактически ничего не производят и, соответственно, ничего не реализуют. По нашему мнению, необходимо удалить из системы отчетности объемы, которые биологически не могут существовать продолжительное время. Например, ламинарию, высев которой произвели более трех лет назад, четырехлетнюю мидии или трепанг, которому более 10 лет — он столько не живет либо теряет товарные свойства», — озвучил инициативу Роман Витязев.

По его мнению, необходимо качественно подойти к системе учета перемещений товаров между видами выращивания: индустриальным и пастбищным, чтобы минимизировать введение в оборот браконьерских уловов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Избавившись от этих проблем, мы должны будем перейти непосредственно к цифровизации. Чтобы вопрос отчетности и учета стал обычной пользовательской задачей, для которой не требуются существенные трудовые ресурсы и время», — подчеркнул глава отраслевого объединения.

Союз предложил рекомендовать Минсельхозу дополнить функционал ЦСМС перечнем необходимых инструментов и полномочий для перевода отчетности в области аквакультуры в электронно-цифровой вид. ДВ СПМ считает, что нужно создать личный электронный кабинет пользователя для обмена информаций с уполномоченными органами, в том числе внедрить туда электронный журнал учета, который должен быть совмещен с ГИС «Меркурий» для полной прослеживаемости продукции.

Электронная система, по мнению союза, нужна и для учета происхождения посадочного материала. Также пользователи участков должны иметь возможность подать цифровое обращение для оперативного актирования высадки молоди и изъятия товарной продукции.

Начальник управления науки и аквакультуры Росрыболовства Александр Малашенко подтвердил озвученные проблемы и согласился, что аквакультурную отчетность необходимо цифровизировать. Он сообщил, что Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) уже разрабатывает такую систему.

В поддержку инициативы союза также высказались заместитель председателя Ассоциации «Росрыбхоз» Виктор Зарайский, исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий индустриальной аквакультуры Владимир Мазанов, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, министр по рыболовству островного региона Иван Радченко, директор департамента развития рыбохозяйственного комплекса КРДВ Дмитрий Клюнеев.

В итоге Общественный совет одобрил предложения Дальневосточного союза предприятий марикультуры.

Участники встречи напомнили: инициатива ДВ СПМ по цифровизации аквакультурной отчетности озвучивается не в первый раз. В конце сентября Роман Витязев представил эти предложения на тематическом заседании в Совете Федерации. Парламентарии положительно оценили идею и решили подготовить соответствующие поручения регулятору.

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