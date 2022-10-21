Счетная палата раскритиковала идею аукционов

Механизм крабовых аукционов позволяет эксплуатировать природные ресурсы без достижения ожидаемых результатов по созданию мощностей, обратил внимание аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.

На парламентских слушаниях в Госдуме аудитор Сергей Мамедов сообщил, что Счетная палата не поддерживает законопроект о втором этапе инвестиционных квот и аукционов. Соответствующее заключение направлено депутатам, проинформировал он.

Рассказывая о выводах по уже запущенным механизмам, Сергей Мамедов отдельно остановился на теме аукционов. Напомним, что торги по крабу, победители которых принимают на себя обязательства построить в России промысловые суда, впервые прошли в 2019 г. На аукционе были проданы доли квот добычи востребованных промысловых объектов.

Однако цели, которые заявлялись при введении нового механизма, вряд ли можно считать достигнутыми, — такой вывод следует из выступления аудитора Счетной палаты, сообщает корреспондент Fishnews.

Реализация на аукционной основе права на вылов крабов не привела ни к появлению новых игроков на рынке, ни к существенному увеличению экономической эффективности, заявил аудитор. Доли отошли взаимозависимым лицам, у которых уже были объемы для освоения.

«В доход федерального бюджета поступило 144,2 млрд рублей, что всего лишь на 17,7% больше по сравнению со стартовой ценой выставленных на торги лотов. С учетом суммарного размера предоставленной скидки в 75% объем недополученных доходов федерального бюджета превысил расчетно 300 млрд рублей», — отметил Сергей Мамедов.

Согласно законодательству, победители крабовых аукционов могут вести промысел еще до постройки судна. Это позволяет окупить все затраты менее чем за два года и за оставшиеся три года получить сверхприбыли, независимо от исполнения инвестиционных обязательств, оценили в Счетной палате. Таким образом, полагают в ведомстве, аукционный механизм создает риск использования природных ресурсов без достижения ожидаемых результатов.

Аукционный механизм распределения квот также делает возможными перераспределение доходов бюджетной системы и монополизацию прав использования природных ресурсов, считают в СП.

На Камчатке, привел пример Сергей Мамедов, пять пользователей в 2020-2022 гг. лишились возможности добычи 3,2 тыс. тонн крабов ежегодно. В результате потери краевого бюджета только из-за недополученных сборов за пользование водными биоресурсами расчетно составили 163 млн рублей.

В Счетной палате обратили внимание и на то, что компании, потерявшие объемы, могут обратиться в суд с исками о возмещении из казны убытков и упущенной выгоды из-за невыхода на промысел. «Суммарный их размер может достичь расчетно по крабам 400 млрд рублей, а по моллюскам и прочим водным беспозвоночным — 50 млрд рублей. А эта сумма сопоставима с объемами инвестиций и доходами от планируемых аукционов в рамках второго этапа инвестквот», — привел оценки Сергей Мамедов.

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