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Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов обсудили на совещании у председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира КАШИНА

Чувствительная тема: Росрыболовство, регионы и бизнес-сообщество высказались об аукционах по моллюскам

Продажа 100% квот ценных морепродуктов — самая дискуссионная тема законопроекта о втором этапе, считают в Росрыболовстве. На совещании в Госдуме представители прибрежных регионов отдельно остановились на этой проблематике.

На совещании, которое собрал председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, говорилось о результатах изменения системы распределения квот, о рыбных инвестквотах и крабовых аукционах. Не остался без внимания и еще один блок внесенного в Госдуму законопроекта — о продаже на аукционах с инвестиционными обязательствами долей квот добычи моллюсков и других водных беспозвоночных. Отправить на торги предполагается все 100% объемов.

Во встрече участвовали руководство Росрыболовства, отраслевых объединений, депутаты, представители регионов

Этот вопрос вызывает наибольшие дискуссии, отметил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Глава Росрыболовства признал, что тема может быть «относительно чувствительной для ряда регионов», особенно для Курильских островов. Однако здесь еще есть поле для обсуждений, полагают в ФАР. В самом законе не закреплено, какие объекты лова отправятся на аукцион. Проект закона ссылается на акт правительства: кабмин будет определять, лимиты каких видов водных биоресурсов и в каких промысловых районах будут продаваться на торгах, заявил Илья Шестаков.

Перспективы аукционов волнуют прибрежные субъекты Федерации, сообщает корреспондент Fishnews. Руководитель министерства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко обратил внимание, что в регионе 38 предприятий работают по договорам на доли квот, заключенным в 2018 г. с 15-летним горизонтом планирования. Лишение ресурса может обернуться банкротством бизнеса, потерей рабочих мест, в том числе на Курилах, настаивают областные власти.

Пользователи сильно обеспокоены, заявил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Если бы все было хорошо, мы бы не обсуждали сегодня все эти проблемы, которые существуют», — сказал руководитель АРСО о законопроекте. Губернатор Валерий Лимаренко направлял обращения о последствиях перераспределения квот.

Перспективы аукционов волнуют прибрежные субъекты Федерации

В Приморском крае также есть компании, объемы которых могут отправиться на торги. Председатель комитета Заксобрания региона по продовольственной политике и природопользованию Андрей Андрейченко обратил внимание, что последствия потери квот для предприятий и территорий надо оценивать комплексно: за счет промысла высокорентабельных объектов обеспечиваются менее доходные виды деятельности. «Если они (предприятия — прим. ред.) там зарабатывать не будут, то заводы будут просто закрываться», — отметил краевой депутат.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германа Зверева, ни законопроект, ни пояснительная записка к нему не учитывают необходимости баланса между интересами отраслевого регулятора и интересами регионов. Не содержится информации о том, каковы будут последствия принятия изменений для конкретных регионов — Приморья, Камчатки, Сахалинской области и других территорий.

Предполагается, что детально обсудить законопроект с регионами помогут парламентские слушания на площадке Госдумы.

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НазадМетки: камчаткаправительстворосрыболовство
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