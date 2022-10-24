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Новый траулер РРПК «Владимир Вдовиченко» приступил к промысловым испытаниям. Фото пресс-службы компании

Головной траулер РРПК проходит проверку промыслом

Новый траулер РРПК «Капитан Вдовиченко» приступил к промысловым испытаниям в районе Северных Курил. Во время пробного рейса моряки протестируют и запустят в работу промысловое оборудование и рыбообрабатывающий цех судна.

Спустя месяц после выхода с Адмиралтейских верфей траулер «Капитан Вдовиченко» прибыл в район промысла у северных Курильских островов. Это первое судно, построенное по заказу Русской рыбопромышленной компании (РРПК) в рамках механизма инвестиционных квот. Санкт-петербургские судостроители продолжают работу еще над девятью судами той же серии.

После перехода по Северному морскому пути «Капитан Вдовиченко» 21 октября приступил к промысловым испытаниям. Как рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК, экипажу предстоит проверить на практике и запустить в работу промысловое оборудование, рыбообрабатывающий цех и обеспечить вывод судна на заданные производственные показатели.

По проекту траулер предназначен для промысла минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях. Установленное на судне оборудование позволяет выпускать не только филе, но и фарш сурими, рыбий жир и рыбную муку.

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Fishnews

  • Новый траулер РРПК «Владимир Вдовиченко» приступил к промысловым испытаниям. Фото пресс-службы компании
  • «Владимир Вдовиченко» — головное судно в серии, которая строится на российских верфях по заказу РРПК. Фото пресс-службы компании
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