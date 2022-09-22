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На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге торжественно проводили супертраулер «Капитан Вдовиченко». Фото пресс-службы РРПК

«Капитан Вдовиченко» отправился на Дальний Восток

На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге торжественно проводили супертраулер «Капитан Вдовиченко», построенный для Русской рыбопромышленной компании. Судну предстоит переход в порт приписки Владивосток по Севморпути и к месту промысла в Охотское и Беринговое моря.

В церемонии приняли участие статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Ольга Наумова, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, заместитель генерального директора по производству Адмиралтейских верфей Андрей Быстров, сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК. Капитан отчитался о готовности к отправке, а экипаж получил памятный подарок.

Виктор Евтухов напомнил, что это головное судно в серии проекта СТ-192. «Серия супертраулеров будет состоять из 10 таких судов. Для обеспечения достройки всех этих судов проводится работа по замещению иностранного судового комплектующего оборудования, — подчеркнул представитель министерства.

«Супертраулер «Капитан Вдовиченко» — важный шаг в реализации нашей стратегии, направленной на глубокую переработку и создание новой качественной продукции для наших потребителей. Как компания мы одни из первых взяли вектор на обновление флота. Для нас новый флот — это возможность создавать и увеличивать современные рабочие места, развивать престижность профессии рыбака», — отметила Ольга Наумова.

«Траулер «Капитан Вдовиченко» — это большой успех Адмиралтейских верфей. Это заказ, выполнением которого корабелы Санкт-Петербурга могут гордиться. Такими судами мы помогаем нашей стране решать вопросы обеспечения продовольственной безопасности, одновременно сохраняя для будущих поколений природные богатства морей», — заявил Алексей Рахманов.

Андрей Быстров обратил внимание, что впереди у судна длинный путь и серьезные задачи. «Благодаря ледовому классу, оно станет первым в своем классе и типе, которое осуществит переход из Санкт-Петербурга по Северному морскому пути. Траулер имеет возможность выходить в самые отдаленные от берега районы. Мощности рыбоперерабатывающей и рыбомукомольной фабрик данного судна позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно», — рассказал представитель Адмиралтейских верфей.

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  • На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге торжественно проводили супертраулер «Капитан Вдовиченко». Фото пресс-службы РРПК
  • Экипаж получил памятный подарок. Фото пресс-службы РРПК
  • Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Ольга НАУМОВА. Фото пресс-службы РРПК
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