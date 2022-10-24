Иван Радченко: Лососевая путина показала неплохие результаты

Промысел лососей в Сахалинской области показал рост общего вылова по сравнению с уровнем 2020 г. По объемам добычи горбуши первое место — у предприятий Курильского района, сообщил министр по рыболовству региона Иван Радченко.

«Вылов тихоокеанских лососей превысил 90 тыс. тонн, — рассказала руководитель министерства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко о промежуточных результатах путины в регионе. — Из общего объема на добычу горбуши пришлось 62 тыс. тонн, кеты — более 27 тыс. тонн. Нерки освоено около 1300 тонн, кижуча — 710 тонн. Прогноз, который изначально давала отраслевая наука, по горбуше оправдался более чем на 75%. Это достаточно успешный показатель».

По кете освоение возможного вылова приближается к 70%. Добыча этого вида тихоокеанских лососей еще продолжается. На Курилах она открыта до 30 ноября. По юго-западному Сахалину прогноз по кете освоен на 71%, в Восточно-Сахалинской подзоне первоначально рекомендованные объемы выбраны на 124%. По Южно-Курильской зоне освоение составило 39%: из рекомендованных 17 тыс. тонн добыто 6,6 тыс. тонн. С учетом того, что промысел будет продолжаться еще больше месяца, возможно, освоение объемов кеты в Сахалинской области приблизится к 70%, отметил министр в интервью Fishnews.

Общий объем добычи тихоокеанских лососей на 30 тыс. тонн превысил показатель за аналогичный период предыдущего четного, 2020 г. В целом можно сказать, что путина проходит успешно, полагают в областном ведомстве.

Среди муниципальных образований первое место по объемам добычи традиционно у Курильского района, где предприятия выловили более 20 тыс. тонн горбуши. Хорошо сработал и Долинский район, в котором добыто более 13 тыс. тонн этого вида лососей. Третье место — у предприятий Поронайского района, они взяли 6700 тонн горбуши. Залив Терпения был закрыт для промысла, но работало северо-восточное побережье Сахалина.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.