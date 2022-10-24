Сахалинский рыбохозяйственный совет подвел предварительные итоги лососевой путины на островах. Объемы добычи превзошли результаты и предыдущего четного, 2020-го, и 2021 года. По уловам красной рыбы регион на второй ступеньке среди дальневосточных территорий: больше результат только у Камчатского края. При этом в ряде районов ситуация остается непростой. Основные тенденции лососевого сезона в интервью Fishnews обрисовал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко .

— Иван Борисович, расскажите, пожалуйста, об особенностях лососевой путины нынешнего года. Где и по каким объектам какие результаты? В каких районах промысел считается достаточно успешным? А где, наоборот, возникли сложности?

— Вылов тихоокеанских лососей превысил 90 тыс. тонн. Из общего объема на добычу горбуши пришлось 62 тыс. тонн, кеты — более 27 тыс. тонн. Нерки освоено около 1300 тонн, кижуча — 710 тонн. Прогноз, который изначально давала отраслевая наука, по горбуше оправдался более чем на 75%. Это достаточно успешный показатель.

По кете освоение возможного вылова приближается к 70%. Добыча этого вида тихоокеанских лососей еще продолжается. На Курилах она открыта до 30 ноября. По юго-западному Сахалину прогноз по кете освоен на 71%, в Восточно-Сахалинской подзоне первоначально рекомендованные объемы выбраны на 124%. По Южно-Курильской зоне освоение составило 39%: из рекомендованных 17 тыс. тонн добыто 6,6 тыс. тонн. С учетом того, что промысел будет продолжаться еще больше месяца, возможно, освоение объемов кеты в Сахалинской области приблизится к 70%.

Общий объем добычи тихоокеанских лососей на 30 тыс. тонн превысил показатель за аналогичный период предыдущего четного, 2020-го, года. В целом можно сказать, что путина проходит успешно.

Среди муниципальных образований первое место по объемам добычи традиционно у Курильского района, где предприятия выловили более 20 тыс. тонн горбуши. Хорошо сработал и Долинский район, в котором добыто более 13 тыс. тонн этого вида лососей. Третье место — у предприятий Поронайского района, они взяли 6700 тонн горбуши. Залив Терпения был закрыт для промысла, но работало северо-восточное побережье Сахалина.

— Интересно, что Курильский район стал выходить в последние годы на первое место по уловам горбуши.

— Сахалинская область остается лидером в России по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей, а в самом регионе по этому направлению на первом месте Итуруп. Предприятия на острове занимаются воспроизводством не только кеты, но и горбуши. И думаю, в том числе и деятельность лососевых рыбоводных заводов позволяет поддерживать объемы вылова на достаточно высоком уровне.

В целом лососевые рыбоводные заводы Сахалинской области ежегодно выпускают в естественную среду обитания свыше 1 млрд экземпляров тихоокеанских лососей. Это позволяет осваивать порядка 30 тыс. тонн кеты. В нынешнем году новый завод ввела в эксплуатацию на реке Комиссаровка на Сахалине компания «Салмо Плюс», также новое предприятие до конца года запустит на Итурупе компания «Континент». Таким образом, в регионе будет уже 72 ЛРЗ. Планируется заложить на инкубацию не менее 1 млрд 200 штук икры. По оперативным данным, уже обеспечена закладка свыше 700 млн икринок. Так что нет сомнения, что план будет выполнен.

— Как в этом году отработала региональная комиссия по анадромным? Ведь именно от ее решений зависит организация промысла.

— В целом комиссия работала достаточно слаженно. Наука, филиал Главрыбвода, территориальное управление Росрыболовства готовили рекомендации, комиссия оперативно все вопросы рассматривала и принимала решения. За всю путину этого года только два раза большинство членов комиссии не согласились с рекомендациями, не приняли решение и рекомендовали науке доработать явные противоречия.

Для сохранения запасов традиционно областная комиссия по регулированию вылова анадромных видов принимала дополнительные меры. Не открывался промысел горбуши на юго-западном побережье Сахалина, в заливе Терпения. Были введены дополнительные меры регулирования на юго-востоке, они позволили оптимально заполнить практически все реки.

Отмечу, что впервые за шесть лет был открыт промысел в заливе Анива. Но добычу разрешили не сразу, а — как это и было предусмотрено стратегией организации путины — по факту заполнения нерестилищ производителями на 50% и более. Кроме того, были установлены проходные дни для пропуска рыбы, длина центрального крыла ставного невода была ограничена 500 метрами.

— А какие районы остаются проблемными с точки зрения подходов рыбы, сохранения запасов?

— Как я уже сказал, в заливе Терпения и на юго-западном побережье Сахалина промысел не открывался — такое решение принимается второй год подряд. Заполнение нерестилищ, как показал мониторинг, единичное, поэтому меры были введены правильные. Наука будет следить за ситуацией — за скатами, подходами, и надеюсь, что здесь, как и по заливу Анива, ограничения помогут, запас восстановится и через какое-то время можно будет открыть промысел. Рассчитываем и на вклад рыбоводных заводов юго-западного побережья в пополнение лососевых ресурсов.

Хорошее заполнение нерестилищ на юго-восточном побережье связываем в том числе с охраной рек, которую обеспечивают пользователи. Площадь нерестилищ огромная, государственных рыбинспекторов не хватает, даже несмотря на специалистов, прикомандированных на период путины из других регионов. Поэтому участие пользователей очень важно.

— В этом году у рыбной промышленности региона большое событие — юбилей СахНИРО. Важно, что на островах базируется рыбохозяйственная наука, работа ученых жизненно необходима отрасли.

— Да, совершенно верно. Именно ученые обеспечивают данные, которые позволяют эффективно осуществлять рыбохозяйственную деятельность, исходя из принципа приоритетности сохранения водных биологических ресурсов. Как в случае с рыбоводными заводами: мы поддерживаем частные инвестиции и создание новых производств, но работа должна вестись так, чтобы не нанести ущерба естественным популяциям. В основе должны быть именно взвешенные научные рекомендации.

Без науки у нас не было бы ориентиров для работы. От всей души хочу поздравить Сахалинский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО) с 90-летием! Пожелать отраслевой науке дальнейшего развития, новых открытий, укрепления материально-технической базы для исследований! Вклад ученых в современный рыбопромышленный комплекс неоценим.

— Вы уже говорили о лососевых рыбоводных заводах, но в регионе также взят курс на развитие марикультуры на Курилах. Как идет работа на этом направлении?

— На площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев подписали соглашение о развитии марикультуры на Курильских островах. Буквально перед этим подписанием Росрыболовство провело электронный аукционы по распределению рыбоводных участков: по итогам этих процедур пользователям на 25 лет предоставлено два РВУ в районе Малой Курильской гряды. Мы находимся в тесном контакте с предприятиями, заключившими договоры на участки. У них серьезные намерения развивать это направление.

Не состоялись аукционы по двум участкам в районе острова Кунашир. Но в соответствии с протоколом в течение шести месяцев должна быть вторая попытка. Будем прорабатывать вопрос с потенциальными инвесторами. Думаю, с учетом заключенного по линии руководства Сахалинской области соглашения о поддержке этого направления, заявки на участие в торгах поступят.

Также более 10 РВУ для аквакультуры сформировано на Сахалине, в заливе Анива. 10 октября прошел очередной аукцион по закреплению участка в этой акватории.

На Курилах особое внимание уделяется искусственному воспроизводству серого морского ежа. Также перспективные для выращивания объекты — это гребешок, трепанг, устрицы. Условия вокруг Курильских островов уникальные и позволяют все эти виды выращивать. В заливе Анива основной объект воспроизводства на сегодня — это гребешок, в небольших количествах — морской еж.

— Готовит ли сейчас область какие-то предложения для внесения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна?

— Уже после того, как были сформированы новые бассейновые правила рыболовства (вступили в силу с 1 сентября 2022 года — прим. ред.), образовался целый пакет актуальных изменений. Чтобы не задерживать новую редакцию правил, решено было эти поправки внести уже другим, следующим приказом Министерства сельского хозяйства РФ. Благо, сейчас правила рыболовства вывели из-под действия закона об обязательных требованиях, то есть на них не распространяются ограничения по срокам вступления в силу. Мы добивались такого исключения, и это важно для оперативности регулирования промысла.

Думаю, теперь процесс внесения изменений в правила будет более быстрым. Тем более что руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в последнее время лично участвует в заседаниях Дальневосточного научно-промыслового совета, больше внимания этому вопросу уделяется.

Что касается вопросов, которые, как мы рассчитываем, будет вынесен на предстоящее заседание ДВНПС, — минимизация рисков заморных явлений на реках, где нет искусственного воспроизводства и невозможно установить рыбоучетное заграждение. В этом году произошел существенный замор на реке Пугачевка. В первую очередь, конечно, повлияли климатические, гидрологические условия. После этого Росрыболовство поручило науке, рыбводу проработать предложения по недопущению подобных заморов в дальнейшем. Предварительно проработали вопрос внесения таких изменений в правила рыболовства. Надеемся, что на заседании научно-промыслового совета эта тема будет рассмотрена.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета « Fishnews Дайджест»

Октябрь 2022 г.