Интервью

24 октября 2022 года
Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Лососевая путина показала неплохие результаты

Иван РАДЧЕНКО, Министр по рыболовству Сахалинской области

Сахалинский рыбохозяйственный совет подвел предварительные итоги лососевой путины на островах. Объемы добычи превзошли результаты и предыдущего четного, 2020-го, и 2021 года. По уловам красной рыбы регион на второй ступеньке среди дальневосточных территорий: больше результат только у Камчатского края. При этом в ряде районов ситуация остается непростой. Основные тенденции лососевого сезона в интервью Fishnews обрисовал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

— Иван Борисович, расскажите, пожалуйста, об особенностях лососевой путины нынешнего года. Где и по каким объектам какие результаты? В каких районах промысел считается достаточно успешным? А где, наоборот, возникли сложности?

— Вылов тихоокеанских лососей превысил 90 тыс. тонн. Из общего объема на добычу горбуши пришлось 62 тыс. тонн, кеты — более 27 тыс. тонн. Нерки освоено около 1300 тонн, кижуча — 710 тонн. Прогноз, который изначально давала отраслевая наука, по горбуше оправдался более чем на 75%. Это достаточно успешный показатель.

По кете освоение возможного вылова приближается к 70%. Добыча этого вида тихоокеанских лососей еще продолжается. На Курилах она открыта до 30 ноября. По юго-западному Сахалину прогноз по кете освоен на 71%, в Восточно-Сахалинской подзоне первоначально рекомендованные объемы выбраны на 124%. По Южно-Курильской зоне освоение составило 39%: из рекомендованных 17 тыс. тонн добыто 6,6 тыс. тонн. С учетом того, что промысел будет продолжаться еще больше месяца, возможно, освоение объемов кеты в Сахалинской области приблизится к 70%.

Общий объем добычи тихоокеанских лососей на 30 тыс. тонн превысил показатель за аналогичный период предыдущего четного, 2020-го, года. В целом можно сказать, что путина проходит успешно.

Среди муниципальных образований первое место по объемам добычи традиционно у Курильского района, где предприятия выловили более 20 тыс. тонн горбуши. Хорошо сработал и Долинский район, в котором добыто более 13 тыс. тонн этого вида лососей. Третье место — у предприятий Поронайского района, они взяли 6700 тонн горбуши. Залив Терпения был закрыт для промысла, но работало северо-восточное побережье Сахалина.

— Интересно, что Курильский район стал выходить в последние годы на первое место по уловам горбуши.

— Сахалинская область остается лидером в России по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей, а в самом регионе по этому направлению на первом месте Итуруп. Предприятия на острове занимаются воспроизводством не только кеты, но и горбуши. И думаю, в том числе и деятельность лососевых рыбоводных заводов позволяет поддерживать объемы вылова на достаточно высоком уровне.

В целом лососевые рыбоводные заводы Сахалинской области ежегодно выпускают в естественную среду обитания свыше 1 млрд экземпляров тихоокеанских лососей. Это позволяет осваивать порядка 30 тыс. тонн кеты. В нынешнем году новый завод ввела в эксплуатацию на реке Комиссаровка на Сахалине компания «Салмо Плюс», также новое предприятие до конца года запустит на Итурупе компания «Континент». Таким образом, в регионе будет уже 72 ЛРЗ. Планируется заложить на инкубацию не менее 1 млрд 200 штук икры. По оперативным данным, уже обеспечена закладка свыше 700 млн икринок. Так что нет сомнения, что план будет выполнен.

— Как в этом году отработала региональная комиссия по анадромным? Ведь именно от ее решений зависит организация промысла.

— В целом комиссия работала достаточно слаженно. Наука, филиал Главрыбвода, территориальное управление Росрыболовства готовили рекомендации, комиссия оперативно все вопросы рассматривала и принимала решения. За всю путину этого года только два раза большинство членов комиссии не согласились с рекомендациями, не приняли решение и рекомендовали науке доработать явные противоречия.

Для сохранения запасов традиционно областная комиссия по регулированию вылова анадромных видов принимала дополнительные меры. Не открывался промысел горбуши на юго-западном побережье Сахалина, в заливе Терпения. Были введены дополнительные меры регулирования на юго-востоке, они позволили оптимально заполнить практически все реки.

Отмечу, что впервые за шесть лет был открыт промысел в заливе Анива. Но добычу разрешили не сразу, а — как это и было предусмотрено стратегией организации путины — по факту заполнения нерестилищ производителями на 50% и более. Кроме того, были установлены проходные дни для пропуска рыбы, длина центрального крыла ставного невода была ограничена 500 метрами.

— А какие районы остаются проблемными с точки зрения подходов рыбы, сохранения запасов?

— Как я уже сказал, в заливе Терпения и на юго-западном побережье Сахалина промысел не открывался — такое решение принимается второй год подряд. Заполнение нерестилищ, как показал мониторинг, единичное, поэтому меры были введены правильные. Наука будет следить за ситуацией — за скатами, подходами, и надеюсь, что здесь, как и по заливу Анива, ограничения помогут, запас восстановится и через какое-то время можно будет открыть промысел. Рассчитываем и на вклад рыбоводных заводов юго-западного побережья в пополнение лососевых ресурсов.

Хорошее заполнение нерестилищ на юго-восточном побережье связываем в том числе с охраной рек, которую обеспечивают пользователи. Площадь нерестилищ огромная, государственных рыбинспекторов не хватает, даже несмотря на специалистов, прикомандированных на период путины из других регионов. Поэтому участие пользователей очень важно.

— В этом году у рыбной промышленности региона большое событие — юбилей СахНИРО. Важно, что на островах базируется рыбохозяйственная наука, работа ученых жизненно необходима отрасли.

— Да, совершенно верно. Именно ученые обеспечивают данные, которые позволяют эффективно осуществлять рыбохозяйственную деятельность, исходя из принципа приоритетности сохранения водных биологических ресурсов. Как в случае с рыбоводными заводами: мы поддерживаем частные инвестиции и создание новых производств, но работа должна вестись так, чтобы не нанести ущерба естественным популяциям. В основе должны быть именно взвешенные научные рекомендации.

Без науки у нас не было бы ориентиров для работы. От всей души хочу поздравить Сахалинский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО) с 90-летием! Пожелать отраслевой науке дальнейшего развития, новых открытий, укрепления материально-технической базы для исследований! Вклад ученых в современный рыбопромышленный комплекс неоценим.

— Вы уже говорили о лососевых рыбоводных заводах, но в регионе также взят курс на развитие марикультуры на Курилах. Как идет работа на этом направлении?

— На площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев подписали соглашение о развитии марикультуры на Курильских островах. Буквально перед этим подписанием Росрыболовство провело электронный аукционы по распределению рыбоводных участков: по итогам этих процедур пользователям на 25 лет предоставлено два РВУ в районе Малой Курильской гряды. Мы находимся в тесном контакте с предприятиями, заключившими договоры на участки. У них серьезные намерения развивать это направление.

Не состоялись аукционы по двум участкам в районе острова Кунашир. Но в соответствии с протоколом в течение шести месяцев должна быть вторая попытка. Будем прорабатывать вопрос с потенциальными инвесторами. Думаю, с учетом заключенного по линии руководства Сахалинской области соглашения о поддержке этого направления, заявки на участие в торгах поступят.

Также более 10 РВУ для аквакультуры сформировано на Сахалине, в заливе Анива. 10 октября прошел очередной аукцион по закреплению участка в этой акватории.

На Курилах особое внимание уделяется искусственному воспроизводству серого морского ежа. Также перспективные для выращивания объекты — это гребешок, трепанг, устрицы. Условия вокруг Курильских островов уникальные и позволяют все эти виды выращивать. В заливе Анива основной объект воспроизводства на сегодня — это гребешок, в небольших количествах — морской еж.

— Готовит ли сейчас область какие-то предложения для внесения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна?

— Уже после того, как были сформированы новые бассейновые правила рыболовства (вступили в силу с 1 сентября 2022 года — прим. ред.), образовался целый пакет актуальных изменений. Чтобы не задерживать новую редакцию правил, решено было эти поправки внести уже другим, следующим приказом Министерства сельского хозяйства РФ. Благо, сейчас правила рыболовства вывели из-под действия закона об обязательных требованиях, то есть на них не распространяются ограничения по срокам вступления в силу. Мы добивались такого исключения, и это важно для оперативности регулирования промысла.

Думаю, теперь процесс внесения изменений в правила будет более быстрым. Тем более что руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в последнее время лично участвует в заседаниях Дальневосточного научно-промыслового совета, больше внимания этому вопросу уделяется.

Что касается вопросов, которые, как мы рассчитываем, будет вынесен на предстоящее заседание ДВНПС, — минимизация рисков заморных явлений на реках, где нет искусственного воспроизводства и невозможно установить рыбоучетное заграждение. В этом году произошел существенный замор на реке Пугачевка. В первую очередь, конечно, повлияли климатические, гидрологические условия. После этого Росрыболовство поручило науке, рыбводу проработать предложения по недопущению подобных заморов в дальнейшем. Предварительно проработали вопрос внесения таких изменений в правила рыболовства. Надеемся, что на заседании научно-промыслового совета эта тема будет рассмотрена.

Маргарита КРЮЧКОВА, газета « Fishnews Дайджест»

Октябрь 2022 г.

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