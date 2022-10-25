ОДУ минтая — на уровне 2 млн тонн

Общий допустимый улов минтая на предстоящий год составляет более 2,059 млн тонн. Величина на 2022 г. после корректировок достигла 2,078 млн тонн.

Согласно приказу Минсельхоза, в следующем году в северной части Охотского моря можно добыть 897 тыс. тонн минтая. На текущий год ОДУ в этих районах составляет суммарно 956 тыс. тонн. Допустимый улов на 2023 г. уступает показателю 2022 г. во всех трех промысловых районах: в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах для вылова предлагается по 322,9 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской — 251,2 тыс. тонн.

Ниже показателя на 2022 г. и допустимый улов минтая в Восточно-Сахалинской подзоне: 109,6 тыс. тонн на 2023 г. против 122,7 тыс. тонн на 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В Западно-Беринговоморской зоне для освоения предлагается больше, чем в нынешнем году: 612 тыс. тонн против 559 тыс. тонн (в этом году ОДУ в этом районе был увеличен). Допустимый улов минтая в Карагинской подзоне остался на уровне 2022 г. — 60,7 тыс. тонн. В Петропавловско-Командорской подзоне показатель на предстоящий год выше, чем на нынешний: 75,4 тыс. тонн в 2023 г. против 74,8 тыс. тонн в 2022 г.

В Северо-Курильской зоне для добычи разрешено 94,1 тыс. тонн (в 2022 г. — 93,4 тыс. тонн). В Южно-Курильской зоне — 135,3 тыс. тонн (в 2022 г. — 135 тыс. тонн).

Вырос ОДУ минтая в подзоне Приморье — с 20,7 тыс. тонн в нынешнем году до 26,7 тыс. тонн в предстоящем. В Западно-Сахалинской подзоне допустимый улов снизился с 11,8 тыс. тонн в 2022 г. до 9 тыс. тонн в 2023 г.

Допустимый улов в Чукотском море уступает показателю текущего года: 37,2 тыс. тонн в 2022 г. против 31,9 тыс. тонн в 2023 г. В Чукотской зоне ОДУ вырос с 7 тыс. тонн до 8 тыс. тонн.

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