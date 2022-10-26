Законопроект о втором этапе инвестквот продолжает движение

Законопроект о втором этапе распределения инвестиционных квот и аукционах планируется рассмотреть в первом чтении уже в этот четверг, 27 октября.

Проект изменений федерального закона о рыболовстве остается в проекте порядка работы Госдумы на 27 октября. Рассмотрение резонансного документа стоит на фиксированное время - 14:00 мск, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом решено пригласить на обсуждение спорной инициативы заместителя председателя правительства и министра сельского хозяйства.

Проект изменений федерального закона о рыболовстве в июле внесло в Госдуму правительство. Инициатива предусматривает второй этап применения механизма инвестквот на Дальневосточном бассейне, новые крабовые аукционы и аукционы с инвестиционными обязательствами по другим объектам промысла. Подробнее — в материале «Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор».

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