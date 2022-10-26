Рыбаки пробуют портал госуслуг для получения разрешений на вылов

Рыбацкое предприятие впервые получило разрешение на промысел с помощью Единого портала государственных услуг. Со вступлением в силу законодательных изменений в 2023 г. процесс будет полностью оцифрован.

Электронное заявление для получения разрешение на вылов трески и камбалы в Балтийском море оформила компания «Рыбацкий дом», рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи. ЦСМС занимается цифровизацией административных процессов в рыболовстве.

Западно-Балтийское теруправление рассмотрело и обработало заявку во внутренней системе исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР).

По данным ЦСМС, на рассмотрении в территориальных управлениях Росрыболовства сейчас находятся еще 23 заявления, поданных через портал госуслуг.

До вступления в силу закона о выдаче электронных разрешений заявления принимаются в электронном виде, а разрешения оформляются в бумажном. Положения законодательства об электронных разрешениях на добычу вступят в силу с 1 марта 2023 г.

Сервис по приему заявлений на выдачу, приостановление действия и аннулирование разрешений на вылов, а также по внесению в них изменений доступен для пользователей водных биоресурсов с конца августа.

Сейчас на портале госуслуг можно получить разрешение для различных целей: промысловой деятельности с помощью судов, для организации любительского и спортивного рыболовства, добычи водных биоресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях, отметили в ЦСМС.

До конца года учреждение планирует вывести на портал еще несколько услуг для рыбаков.

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