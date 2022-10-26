Таможня поделилась статистикой по работе «крабового» пункта пропуска

Принятые меры позволили увеличить пропуск машин через МАПП «Краскино» в Приморье, рассказал руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин. Этот погранпереход важен для экспорта живых морепродуктов. В бизнес-сообществе отмечают эффективное взаимодействие с таможней для обеспечения поставок.

Для увеличения пропускной способности МАПП «Пограничный» время его работы увеличили на два часа. Пункт пропуска «Краскино» перешел на ежедневный режим, рассказал глава ДВТУ Юрий Ладыгин на пресс-конференции, приуроченной ко Дню таможенника РФ. «В случае необходимости рабочий день продлевается, что называется, до последнего автомобиля», — добавил начальник управления.

Принятые меры позволили в первоочередном порядке совершать таможенные операции в отношении социально значимых товаров, товаров критического импорта. «Среднее ежедневное количество пропускаемых грузовых автомобилей у нас также увеличилось», — обратил внимание Юрий Ладыгин. Так, через пункт пропуска «Пограничный», по словам руководителя ДВТУ, проходит до 140 машин в день, через «Краскино» — 100-110 автомобилей.

Существенно увеличить пропускную способность должно обновление погранпереходов. Но и в нынешних условиях совместно с другими заинтересованными структурами — краевым правительством, администрациями пунктов пропуска, пограничниками и другими контролирующими органами — обсуждается, как усовершенствовать работу, сообщил глава управления.

Пограничный пункт «Краскино» в Приморье играет особую роль в поставках на экспорт российского живого краба. Ситуация на погранпереходе по сравнению с прошлым годом улучшилась, отмечает президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. «Но в любом случае очень важно строительство новой инфраструктуры — это позволит поставщикам окончательно забыть о проблемах в «Краскино», — подчеркнул собеседник Fishnews. При этом руководитель отраслевого объединения обратил внимание на конструктивное взаимодействие с таможней: совместная работа направлена на бесперебойность международной торговли.

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