Корея держит лидерство в географии рыбных поставок с Дальнего Востока

Среди стран-контрагентов при экспорте рыбопродукции в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления наибольшую долю занимает Республика Корея - о географии поставок по итогам девяти месяцев 2022 г. рассказал начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

Объем экспорта продукции из водных биоресурсов на Дальнем Востоке за девять месяцев 2022 г. увеличился практически на 27% по сравнению с прошлогодним уровнем. В структуре поставок на долю мороженой рыбы пришлось около 84% (рост этого показатели в натуральном выражении составил 25%).

Как сообщает корреспондент Fishnews, среди стран-контрагентов на первом месте остается Республика Корея. На нее приходится 55,5%, привел данные руководитель Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин на пресс-конференции, приуроченной ко Дню таможенника РФ. На долю Китая пришлось 33%, Японии - 3,5%.

Напомним, что по итогам 2021 г. география поставок российской продукции из водных биоресурсов претерпела существенные изменения: на первое место вышла Южная Корея, эксперты связывают это с закрытием китайских портов из-за ковидных ограничений, Корея при этом выступает хабом для дальнейшего распределения рыбы по другим экспортным направлениям.

Натуральные показатели экспорта в нынешних условиях таможенная служба не озвучивает.

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