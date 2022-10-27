Федеральный центр выделил деньги для поддержки промысловиков Азовского моря

Правительство утвердило распределение между регионами средств на поддержку рыбохозяйственных организаций, работающих в акватории Азовского моря.

Распределение средств на господдержку рыбаков Азовского моря предусмотрено распоряжением правительства от 24 октября 2022 г. № 3132. Деньги пойдут на софинансирование расходов регионов на эти цели.

Между Республикой Крым и Краснодарским краем распределено свыше 17 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews. Рыбохозяйственным организациям компенсируется часть операционных расходов — это могут быть расходы на оплату труда, налоги.

Росрыболовство должно в течение 20 рабочих дней со дня вступления распоряжения в силу заключить с руководством регионов соглашения о предоставлении средств.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев ранее заверял, что как только средства будут выделены, ведомство максимально оперативно доведет их до регионов.

Правила предоставления и расчета компенсаций для предприятий, ведущих рыбный промысел в акватории Азовского моря, правительство утвердило в апреле. Пользователи — по большей части рыболовецкие бригады, работающие в статусе индивидуальных предпринимателей, — не могут ловить рыбу из-за ограничений, связанных с геополитической ситуацией, объясняли власти необходимость господдержки. При этом предприятия-получатели должны обеспечить сохранение рабочих мест.

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