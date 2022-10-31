Лососевые ресурсы будут пополнять новые заводы в Сахалинской области

В Сахалинской области в этом году запустили в работу еще два лососевых рыбоводных завода. Регион сохраняет лидирующие позиции по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей.

В этом году новый лососевый рыбоводный завод введен в строй на реке Комиссаровка на Сахалине — этот проект реализовала компания «Салмо Плюс». Компания «Континент» в октябре запустила предприятие по воспроизводству лосося на Итурупе.

Таким образом, в этом году количество лососевых рыбоводных заводов в островном регионе достигло 72, рассказал Fishnews министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. Ежегодно лососевые рыбоводные заводы в регионе выпускают в естественную среду более 1 млрд особей, напомнил он.

Говоря о перспективах развития лососеводства в Сахалинской области, глава ведомства обратил внимание, что решение о создании новых производств обязательно должно базироваться на четком научном обосновании, ведь речь идет о природных системах.

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