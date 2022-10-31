Минсельхоз заявил о желании оставить связку судов и заводов

В Министерстве сельского хозяйства не видят рисков в объединении береговых заводов и флота в один объект инвестиций на втором этапе программы инвестквот — об этом замминистра Иван Лебедев заявил во время рассмотрения законопроекта о дальнейшем использовании механизма.

При рассмотрении законопроекта о втором этапе инвестквот в Госдуме депутаты задали большое количество вопросов. Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») спросил: может быть, не стоит увязывать в один объект инвестиций береговые заводы и суда?

«Законопроектом на втором этапе предложено строить рыбопромышленные комплексы, обременив строительство заводов требованием построить также обслуживающий флот. То есть инвестор не получит квоту, пока не сдаст и завод, и суда, строительство которых сейчас, как уже было отмечено, затруднено. Разве это не затормозит реализацию инвестиционных проектов?» — поинтересовался у разработчиков парламентарий.

Однако замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, представлявший спорный законопроект в Госдуме, беспокойств не разделил. «Это наша принципиальная позиция. Мы считаем, что инвестиционная квота несет за собой обязательства. Поэтому обязательства присутствуют как по строительству заводов, так и по строительству судов. Да, темпы отставания есть, но давайте объективно на это посмотрим, почему они есть. Мы запланировали для себя в рамках инвестиционных проектов самые современные суда с самыми современными двигателями, навигационным оборудованием. Ну, получилась такая ситуация в стране, но мы опять же не сидим сложа руки, мы быстро сегодня с Объединенной судостроительной компанией (ОСК — прим. ред.) утверждаем типовые проекты, которые основаны полностью на импортозамещении, сегодня найдены эти уже решения. Да, требуется какое-то небольшое количество времени, но вместе с тем мы понимаем, что темпы, которые есть, и по первому этапу, и по второму с небольшим отставанием будут реализованы. Это очевидно. И те инвесторы, которые сегодня готовы прийти, они тоже говорят об этом. Поэтому здесь мы не видим никаких противоречий, и никоим образом связку заводов с судами мы разрывать не хотим», — заявил замминистра.

В отраслевом сообществе отмечали, что объединение в один объект инвестиций судов и береговых заводов способно затруднить реализацию инвестиционных проектов по развитию берегового направления. Тогда как именно эту цель на втором этапе власти заявляли как приоритетную.

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