Чукотка готовится создать пять новых участков для рыбалки

В Чукотском автономном округе специальная комиссия определила границы пяти участков для организации любительского лова. После согласования Росрыболовством эти РЛУ будут включены в соответствующий перечень и выставлены на конкурс.

Окружная комиссия по определению границ рыболовных участков в октябре рассмотрела предложения четырех муниципалитетов по формированию 22 РЛУ. Это 19 участков для любительской рыбалки и три для традиционного промысла. По итогам решено определить границы пяти участков для любительского рыболовства.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона, эти РЛУ расположены в Чукотском районе — участок в заливе Лаврентия (вблизи села Лаврентия) и участок в Мечигменской губе (вблизи села Лорино); в городском округе Певек — участок в Среднем проливе Чаунской губы (в районе нежилого поселения Строительный); в Анадырском районе — участок в Анадырском лимане вблизи 8 причала поселка Угольные Копи (ранее действовавший под № 97); в городском округе Эгвекинот — участок в реке Амгуэма (вблизи села Амгуэма, ранее действовавший под № 511).

Для включения новых участков в перечень РЛУ Чукотского автономного округа направлен соответствующий пакет документов в Северо-Восточное теруправление Росрыболовства. После согласования в федеральном агентстве участки будут включены в список и выставлены на конкурс для определения пользователей.

По восьми участкам (семь из них расположены в городском округе Певек и один в Анадырском районе) комиссия пришла к выводу о необходимости доработки предложений и их повторного рассмотрения. Оставшиеся девять участков решено не формировать — ввиду имеющихся ограничений.

По данным областных властей, сейчас перечень РЛУ Чукотки включает 17 участков: два для традиционного рыболовства и 15 участков — для любительского. Помимо этого, в округе действуют 72 участка, сформированных до 2019 г. и обремененных договорами пользования. Это 56 промышленных и 16 традиционных РЛУ.

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