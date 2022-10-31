Моржей на Ямале становится больше

Ученые завершили полевые исследования атлантических моржей в Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 г. По предварительным данным, на лежбище в устье реки Тиутей-Яха увеличилось как общее количество животных, так и число детенышей.

Исследования проводят специалисты Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН и научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие» в рамках проекта «Комплексное изучение моржей ЯНАО». Ямальское лежбище в устье реки Тиутей-Яха на побережье Карского моря считается самой крупной концентрацией атлантических моржей в мире. В прошлом году в округе была запущена трехлетняя программа по изучению этого лежбища. В Год экологии, объявленный в регионе, ученые провели новый этап исследований.

По предварительным данным специалистов, увеличилось количество детенышей атлантических моржей. Выросло и общее количество животных — члены экспедиции единовременно наблюдали порядка 3-4 тыс. особей, сообщили Fishnews в пресс-центре регионального правительства.

«Весь объем запланированных работ выполнен успешно. Спутниковыми передатчиками помечены семь моржей для отслеживания передвижений. У 30 животных взяты образцы биопсии, также ежедневно проводилась съемка лежбища с помощью квадрокоптера. В ближайшие несколько месяцев проведем большой объем лабораторных исследований и проанализируем полученные материалы», — рассказал старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Александр Соколов.

По итогам поездки ученые акцентировали внимание на необходимости усиления контроля за посещением района отдыха моржей. Для этого территории планируют придать статус особо охраняемой, чтобы обеспечить защиту единственного материкового лежбища «краснокнижного» животного.

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