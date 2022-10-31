Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

В России можно повысить уровень потребления рыбной продукции, ориентируясь на специальные программы других стран, уверена партнер Strategy partners Инна Гольфанд. Эксперт особо отметила необходимость сотрудничества государственных органов и бизнеса.

«Мировые объемы потребления белка стабильно растут, при этом стабильно увеличивается доля потребления рыбы и морепродуктов. По данным Fishstat, в России также прослеживается рост объема потребления белка, но доля потребления рыбы в период с 2010 по 2019 годы упала на 2,4%, хотя отрасль показывает стабильный рост объема вылова», — обращает внимание Инна Гольфанд в своей статье для газеты «Fishnews Дайджест».

По данным FAO FishStat, в тройку лидеров по потреблению рыбной продукции входили Португалия, Республика Корея и Малайзия. Россия отставала от них почти в 2,5 раза — более чем на 30 кг потребления рыбы на человека в год, приводит цифры эксперт.

Она отмечает, что сегодня среднедушевое потребление рыбы в РФ стагнирует. По данным анализа статистики FishStat, отрицательная динамика среднедушевого потребления рыбы присуща не только России, но и ряду развитых стран.

Основная проблема связана с изменением вкусовых и потребительских предпочтений. Глобализация и вестернизация общества привели к популярности фастфуда и стали главной причиной роста потребления мяса и сокращения потребления рыбы и морепродуктов. Значительное падение потребления рыбы наблюдается среди молодого поколения: напряженный образ жизни оставляет меньше времени на приготовление еды, а рыба является наиболее трудной в приготовлении.

Также один из факторов, приводящих к снижению потребления рыбы, — это сомнения в безопасности, пищевой ценности и экологичности выращивания и вылова рыбы и морепродуктов.

«Несмотря на отрицательную динамику потребления рыбы и морепродуктов, в развитых странах уровень потребления рыбной продукции остается высоким благодаря специальным программам», — подчеркнула Инна Гольфанд. Она рассмотрела успешный опыт реализации подобных программ в государствах — мировых лидерах по потреблению рыбной продукции: Норвегии, Японии, Великобритании, США. По итогам эксперт составила рекомендации для России.

В частности, автор статьи советует усилить сотрудничество между государственными органами и бизнесом по модели Норвежского совета по морепродуктам. Это требует разработки масштабной стратегии стимулирования потребления рыбы — при содействии федеральных и местных органов исполнительной власти, Минздрава, переработчиков рыбы и представителей ритейла, отмечает Инна Гольфанд.

При этом, по ее словам, следует организовать партнерство государственной власти и бизнеса для аналитической поддержки и продвижения рыбы на внутреннем и внешнем рынках.

«Среди прочих мер необходимо проводить масштабные культурно-просветительские мероприятия по всем регионам России, что позволит повысить интерес конечных потребителей к рыбной продукции и будет стимулом для развития потребления», — рекомендовала аналитик.

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