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Губернатор Камчатки Владимир СОЛОДОВ. Кадр видео регионального правительства

Власти Камчатки: При законодательных новшествах важно сохранить действующие предприятия

При доработке законопроекта о втором этапе инвестквот на площадке Госдумы будет проработана возможность применения механизма «инвестиционного норматива» — это позволит действующим предприятиям сохранить права на вылов, отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Руководство Камчатки прокомментировало планы по доработке ко второму чтению проекта федерального закона о втором этапе инвестквот и аукционов, отметив, что должны быть учтены и предложения региона.

«Сейчас ведется очень активная работа по определению параметров инвестиционных квот. Мы занимаем абсолютно понятную и единую позицию, что нам нужно при новых законодательных инициативах исходить из обеспечения интересов наших камчатских предприятий, наших рыбаков и делать все возможное для того, чтобы не допустить ухудшение условий ведения бизнеса в нашей главной отрасли. Это не значит, что мы не должны стимулировать инвестиции, приток средств в развитие отрасли», — отметил глава региона Владимир Солодов.

Речь идет о выведении из-под положений законопроекта субъектов малого и среднего бизнеса, исключение новшеств по квотам добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных. В рамках согласительной комиссии предложено проработать вопрос использования механизма «инвестиционного норматива».

Владимир Солодов также поблагодарил заместителя председателя Госдумы Ирину Яровую и других коллег на федеральном уровне за проделанную работу, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Госдума подчеркнула перспективность механизма «инвестиционного нормирования». Нам нужно готовить соответствующие предложения на федеральный уровень. Хочу поблагодарить наших коллег на федеральном уровне и, конечно же, Ирину Анатольевну Яровую, которая ведет очень большую законодательную работу в этом направлении и смогла добиться в явном виде отражения важнейшей для нас позиции», — отметил Владимир Солодов.

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