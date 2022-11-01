Личинок европейского угря станут пускать в Россию

Из перечня продукции, на которую распространяются антисанкционные меры, вывели стекловидных личинок европейского речного угря (Anguilla anguilla). Мера должна помочь в искусственном воспроизводстве этой рыбы.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правительства РФ от 29 октября 2022 г. № 1926, сообщает корреспондент Fishnews. Поправка вступила в силу.

Ранее с этой инициативой выступило Минэкономразвития. Министерство отмечало, что для искусственного восстановления запасов угря нужны личинки из стран Западной Европы.

Напомним, продовольственное эмбарго было введено в ответ на ограничения западных стран в отношении России. Ввоз определенных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия запрещен из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна, Великобритании. В октябре срок действия ограничений продлили в очередной раз — до конца 2023 г.

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