Кальмар-иллекс и семга остались без покупателя

Аукцион по продаже долей квот вылова, который планировалось провести 9-10 ноября, признан несостоявшимся. Покупателям предлагались квоты на добычу семги на Балтике, белого налима и кальмара-иллекса в районе регулирования НАФО, морского окуня в районе регулирования НЕАФК, лемонемы в исключительной экономзоне Японии.

Торги, стоявшие в графике на 9-10 ноября, признали несостоявшимися в связи с тем, что на участие не поступило заявок. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии Росрыболовства по организации и проведению аукционов, сообщает корреспондент Fishnews.

Все на торги выставлялся 61 лот: доли квот для промысла лемонемы в исключительной экономической зоне Японии, морского окуня в районе регулирования Конвенции о рыболовстве в Северо-Восточной части Атлантического океана (НЕАФК), кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 района регулирования Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), белого налима в подрайонах 3NО района регулирования Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО), атлантического лосося (семги) в Балтийском море и Финском заливе. Объемы для добычи этих объектов предлагались покупателям не в первый раз.

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