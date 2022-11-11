Кабмин добавил денег на льготные перевозки сельхозпродукции

Правительство выделило дополнительные 800 млн рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельхозпродукции. Эта мера господдержки распространяется в том числе на поставки минтая с Дальнего Востока в другие регионы страны.

Распоряжение о дополнительных средствах на стимулирование перевозок сельхозпродукции по льготным тарифам размещено на сайте правительства. В 2022 г. на эти цели ранее было выделено более 5 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. Речь идет о субсидиях железной дороге на возмещение потерь, возникающих при установлении льготных тарифов на транспортировку сельхозпродукции. Перевозка по льготному тарифу предусматривает все виды отправки грузов: как в вагонах, так и в контейнерах.

Господдержка железнодорожных перевозок сельхозпродукции началась в 2019 г. В прошлом году принято решение распространить эту меру стимулирования на рыбную продукцию — минтай и филе минтая .

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