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Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей ЯЦКИН

Волшебная палочка для судоверфей

Сенаторы предложили Минпромторгу реалистичнее оценивать готовность российских верфей к новым заказам от рыбаков. Лозунги вместо аргументов и, главное, построенных судов, не выглядят убедительно, обратил внимание первый зампред Совета Федерации Андрей Яцкин.

Перспективы скорейшего завершения судостроительных проектов под инвестиционные квоты обсуждались на встрече членов Совета Федерации в формате «Открытого диалога» с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. По оценке федерального агентства, механизм инвестквот на первом этапе позволит заметно «омолодить» рыбопромысловый флот, правда, произойдет это не в 2025 г., как планировалось изначально, а гораздо позже.

«К 2030 году возраст судов, при условии реализации этой программы, сократится до 21 года. А если мы и второй этап реализуем, то флот омолодится еще в среднем на 9 лет», — пообещал сенаторам Илья Шестаков.

Готовность верфей продолжать сотрудничество с рыбаками подтвердил директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис Кабаков. «Наши заводы с 2023 года готовы размещать новые заказы. Естественно, мы проработали этот вопрос со всеми верфями», — обнадежил представитель министерства.

В адекватности этих оценок усомнился член СФ от Камчатского края Валерий Пономарёв. «Первый этап программы инвестквот показал неготовность отечественных верфей к масштабному строительству, — подчеркнул он. — Это мы все знаем, чтобы ни говорил Минпромторг. Строительство промысловых судов сегодня идет существенным отставанием, потому что построено и передано с 2017 года всего 10 судов. Мы понимаем, что такое за пять лет 10 судов — это ничто».

К окончанию программы в 2025 г. корабелы должны будут передать рыбакам 64 судна. «Я не знаю, как они будут строить за три года все эти суда, но, по-моему, это нереально», — указал сенатор, напомнив о массовом уходе с российского рынка поставщиков ключевого судового оборудования.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на втором этапе, на необходимости которого настаивают Минсельхоз и Росрыболовство, планируется построить еще 65 судов. «Все регионы уже выступили против и говорят, что это нереально. Только Минпромторг у нас считает, что они с волшебной палочкой это всё построят, — возмутился Валерий Пономарёв. — Есть сегодня верфи, которые заявились уже на банкротство. А остальные говорят: «Мы второй этап не готовы строить». Зачем надо спешить нам со вторым этапом, можете ответить?»

«Мы создадим долгосрочный план для верфей строительства этих судов», — объяснил причину спешки Илья Шестаков. Никаких рисков для рыбохозяйственного комплекса Росрыболовство не видит. «Если суда не построены, соответственно, квоты из исторического принципа не изымаются», — рассуждал руководитель федерального агентства. А уж начало строительства, по его словам, может быть отнесено и к 2026 г., и к 2027 г. — смотря как договорятся рыбаки с судостроителями.

Первый зампредседателя СФ Андрей Яцкин попросил Минпромторг все-таки конкретизировать возможность верфей переварить еще один масштабный заказ. «Я готов отвечать за судостроительную промышленность», — заверил Борис Кабаков и уточнил, что часть судов — и рыболовных, и для промысла краба — уже построена. «В этом году мы должны построить еще 7 судов, и в следующем году — 29, после 2023 года — еще 56», — изложил он планы министерства.

«Действительно, проблемы есть с судовым комплектующим оборудованием. Но с Росрыболовством у нас сейчас есть рабочая группа. Мы выпустили постановление по судовому комплектующему оборудованию, по субсидии, и этот вопрос решаем. Кроме того, и верфь, и инвестор находятся в одной лодке. Поиск судового комплектующего оборудования, его замена или изменение логистических цепочек — они решают это, не вынося на широкое обсуждение. Поэтому мы построим», — убеждал сенаторов глава департамента.

На расхождения в прогнозах по срокам завершения строительства и начала второго этапа обратил внимание аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов. «На прошлом совещании, которое было в Госдуме, именно вы доложили, что с 2026 года готовы строить, — обратился он к представителю Минпромторга. — Сегодня вы доложили, что вы с 2023 года готовы строить. Более того, вы нам доложили, что в следующем году 29 судов сбросите на воду. Это больше двух судов в месяц!»

По словам Сергея Мамедова, для судов, которые сейчас достраиваются, все оборудование было закуплено еще в досанкционный период. «У вас на сегодняшний день проектов нет. О каких судах вы говорите? Коллеги, я очень вас прошу ответственно относиться к тому, что вы заявляете в стенах Совета Федерации, потому что все это под протокол, и за это потом спросят», — предупредил аудитор.

Андрей Яцкин настойчиво рекомендовал представителям Минпромторга, включая курирующего судостроение замминистра Виктора Евтухова, принять участие и в заседании профильного комитета, и в пленарном заседании, если законопроект о втором этапе инвестквот дойдет до Совета Федерации. «Вы ответите и по первому этапу, и по надвигающемуся второму. А вот эти лозунги: «постановление принято», «субсидии», «ищем логистические цепочки», — на пленарном заседании они не пройдут, — пообещал первый зампред верхней палаты парламента.

«Вот тот самый случай, когда Минпромторг должен присутствовать при рассмотрении этих законов, и это распределять будет ответственность и между Минсельхозом и Минпромторгом, — добавил Андрей Яцкин. — Дайте нам аргументы, которые с полным обоснованием бы говорили, что мы готовы с открытым забралом принимать решение».

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Fishnews

  • Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей ЯЦКИН
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ
  • Сенатор от Камчатского края Валерий ПОНОМАРЕВ
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    НазадМетки: крабросрыболовствосудостроение
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