Научно-промысловый совет соберется во Владивостоке

Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета планируется провести во Владивостоке. На ДВНПС представители власти, бизнес-сообщества и ученые рассматривают важные для организации рыболовства вопросы.

На осеннем заседании ДВНПС традиционно подводит итоги лососевой путины. О результатах добычи, проблемных моментах регулирования и обеспечении пропуска рыбы на нерестилища рассказывают представители разных регионов Дальнего Востока. Вылов тихоокеанских лососей, по последним данным, в этом году превысил 271 тыс. тон, сообщает корреспондент Fishnews.

Также в преддверии нового промыслового сезона совет рассматривает вопрос о распределении общих допустимых уловов на Дальневосточном бассейне по видам квот. При таком распределении определяется: какие объемы смогут в предстоящем году освоить промышленники, сколько — представители коренных малочисленных народов, сколько будет отведено для организации любительской рыбалки и т.д. ОДУ на 2023 г. утвержден приказом Минсельхоза от 30 сентября 2022 г. № 648.

Также на этот раз совету предложено рассмотреть, например, вопрос о резонансном законопроекте, меняющем принципы распределения квот.

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