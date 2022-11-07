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Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предложила обсудить ситуацию с законопроектом о втором этапе инвестквот и аукционов на Дальневосточном научно-промысловом совете

Дальневосточному отраслевому сообществу предлагают обсудить вопрос квот

ВАРПЭ предложила обсудить ситуацию с законопроектом о втором этапе инвестквот и аукционов на Дальневосточном научно-промысловом совете. ДВНПС рассматривает ключевые вопросы освоения и сохранения водных биоресурсов, а предложенные изменения в большой степени влияют на предприятия региона.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) выступила за рассмотрение вопросов по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета — соответствующее обращение ассоциация направила в Росрыболовство. ДВНПС должен собраться в ноябре во Владивостоке. В заседаниях совета участвуют представители федеральных и региональных властей, бизнес-сообщества, науки.

Принципы распределения квот — один из основных вопросов, волнующих сейчас добывающие предприятия. При этом законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, предусматривает дальнейшее изменение промысловых возможностей компаний в результате продолжения программы рыбных инвестквот, новых аукционов по крабу, моллюскам и другим водным биоресурсам.

Сейчас резонансный проект закона готовится ко второму чтению. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников приложила к обращению по повестке ДВНПС предложения по изменению положений законопроекта — с учетом постановления Госдумы о его доработке ко второму чтению.

Так, объединение предложило конкретные формулировки по переносу сроков второго этапа по судам до завершения первого — как в части рыбных инвестквот, так и в части крабов, сообщает корреспондент Fishnews.

Также, в соответствии с постановлением Госдумы, предложено исключить положения о новом виде квот — добычи моллюсков и других водных беспозвоночных в инвестиционных целях,

ВАРПЭ считает необходимым отказаться от увязки судов и береговых заводов в один объект инвестиций на втором этапе.

Кроме того, ассоциация вновь представила предложения по альтернативе крабовым аукционам. По оценкам ВАРПЭ, повышение ставок сбора за пользование по крабам позволит увеличить ежегодные налоговые платежи на 12,88 млрд рублей, в том числе повысить поступления в региональные бюджеты на 10,31 млрд рублей (данные из расчета по основным добывающим регионам). За 15 лет действия договоров государства с пользователями это обеспечит дополнительную прибавку в 193,22 млрд рублей, в том числе 154,58 млрд рублей — в региональные бюджеты. При этом ассоциация также предложила механизмы по обновлению крабового флота на российских верфях. В объединении говорят, что такие изменения позволят более бережно подойти к малому и среднему бизнесу и прибрежному комплексу, нежели квотные торги.

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