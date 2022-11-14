Рыбе с биржи прописали льготный маршрут

Правительство дополнило список материалов, которые грузоотправитель предоставляет для льготной перевозки рыбопродукции по железной дороге, документацией на случай приобретения рыбы на биржевых торгах.

В правила предоставления субсидий для стимулирования железнодорожных перевозок сельхозпродукции по льготным тарифам внесены изменения. Поправки предусматривает постановление правительства от 11 ноября 2022 г. № 2043.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список материалов, которые грузоотправитель представляет в Минсельхоз в рамках механизмов господдержки, включили отчетность на случай, если покупка осуществлялась на биржевых торгах. Это заверенная выписка из биржевого реестра договоров с указанием покупателя и цены закупки рыбы и рыбной продукции либо письмо биржи, подтверждающее факт приобретения рыбы и рыбной продукции с указанием цены закупки.

Напомним, что в 2021 г. правительство предусмотрело механизм стимулирования РЖД к перевозке на особых условиях продукции из минтая — с Дальнего Востока в другие регионы страны. Выпадающие доходы железной дороге при этом возмещаются из федерального бюджета.

В августе ФАС сообщила, что предлагает стимулировать биржевую продажу рыбопродукции с помощью субсидируемых тарифов на железнодорожную перевозку.

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