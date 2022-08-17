ФАС предложила стимул для биржевых торгов рыбой

Федеральная антимонопольная служба предлагает стимулировать биржевую продажу рыбопродукции с помощью субсидируемых тарифов на железнодорожную перевозку.

ФАС сообщила об инициативе поддержать развитие продажи рыбной продукции на организованных торгах с помощью особых условий транспортировки. Речь идет об установке субсидируемых тарифов на перевозку такого товара, приобретенного на бирже, по железной дороге.

Сейчас предложение федеральной службы включено в проект постановления правительства, говорится в телеграм-канале ведомства.

После принятия соответствующего решения ритейлеры смогут приобретать продукцию на бирже напрямую от производителей и транспортировать ее по субсидируемым тарифам, заявили в ФАС.

Напомним, что в июле антимонопольная служба заявила о подготовленном проекте дорожной карты по развитию биржевой торговли природными ресурсам. Среди товаров для такой реализации были названы и водные биоресурсы, сообщает корреспондент Fishnews.

В мае Минфин представил законопроект о возможности установления норматива продажи рыбопродукции на организованных торгах. Отраслевое сообщество заявило о рисках реализации таких схем. Может получиться, что от таких перемен выиграют не потребители и производители, а лишь дополнительный посредник — биржевая площадка, отмечали в ассоциациях.

Сейчас механизм субсидирования железнодорожного тарифа предусмотрен для доставки с Дальнего Востока в другие регионы страны минтая и продукции из него.

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