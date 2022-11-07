Для российских рыбаков готовят новую международную выставку

Геополитическая обстановка в Европе и сохраняющиеся эпидемиологические ограничения в Китае сказались на графике выставочных мероприятий для российской рыбной промышленности. Отраслевой выставочный оператор — Expo Solutions Group — готовит новые возможности для предприятий.

Организаторы рыбопромышленной выставки China Fisheries and Seafood Expo в Циндао сообщили о переносе мероприятия на новые даты. Причиной названа ситуация с коронавирусом.

Масштабная выставка в Китае традиционно привлекала российские компании, активно работающие на азиатских рынках. В Циндао предприятия из России представляли свои возможности на объединенном национальном стенде.

«В выставке в Циндао мы участвовали с 2017 года, и нам эта площадка всегда нравилась — год от года наша экспозиция только росла, — заявил Fishnews генеральный директор российского отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов. — Очень жаль, что эпидемиологическая ситуация в очередной раз влияет на проведение деловых мероприятий. В силу того, что в Китае действуют достаточно серьезные санитарные требования и ограничения на въезд, мы не планировали участие российской делегацией в выставке в этом году. Да и в целом, если оценить мировую обстановку, получается, что нашим клиентам в европейских выставках участвовать не позволяют, а в Азии среди профильных доступны лишь небольшие мероприятия. Именно поэтому мы запускаем новый проект Seafood Expo Eurasia в Турции, свободный от геополитических проблем и предубеждений. Это международная выставка в Стамбуле для представителей мировой рыбной отрасли, куда смогут приехать представители всех стран и континентов. Совсем скоро мы раскроем все подробности будущего мероприятия».

Отметим также, что уже названы даты VI Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Они запланированы на 18-20 октября 2023 г.

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