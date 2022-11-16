Изменения рынков сбыта собираются отразить в «рыбной» госпрограмме

Минсельхоз предложил изменения госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса. Корректировки вносятся в том числе в связи с экономической ситуацией и санкциями.

Проект постановления правительства о внесении изменений в госпрограмму РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» размещен на портале regulation.gov.ru. Изменения в программу предлагается внести, для того чтобы привести ее в соответствие с обновленной стратегией развития АПК и РХК, а также в связи «со сложившейся экономической ситуацией и санкционным давлением».

В программе планируется отразить задержку по срокам сдачи в эксплуатацию новых научно-исследовательских судов: ввод в строй двух НИС переносится с 2023 на 2026 гг., сообщает корреспондент Fishnews.

В результаты реализации программы предлагается добавить увеличение вылова ‎до 5,13 млн тонн, рост оборота организаций по направлению «Рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка» (базовый вариант) до 710,4 млрд рублей, достижение объемов производства продукции товарной аквакультуры (в базовом варианте) ‎до 618 тыс. тонн. Все эти показатели планируется обеспечить к 2030 г.

При этом проект предусматривает исключение из целей госпрограммы достижение не менее 25% доли рынка ЕС по продукции из минтая и атлантической трески (пикши) и не менее 10 % доли рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона по лососевым.

Рынки в Европе, США и Канаде для российских предприятий оказались закрыты, а рынок стран АТР меняется, и трудно оценить его потенциал, отметили разработчики. Также в пояснительной записке говориться о проработке альтернативных направлений для экспорта — африканских и латиноамериканских стран.

Предлагается изменить задачи, которые должны быть достигнуты за счет финансирования из федерального бюджета, в сфере искусственного воспроизводства водных биоресурсов. В проекте есть и другие корректировки.

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