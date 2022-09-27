Сдачу двух НИСов собираются сдвинуть

Срок ввода в эксплуатацию двух среднетоннажных научно-исследовательских судов для ВНИРО планируется перенести с 2023 г. на 2026 г. В качестве причины названы санкции.

Проект поправки в постановление правительства размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, НИСы проекта 17050 для Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии заложены в ноябре прошлого года на Невском судостроительном заводе. Планируется, что суда займутся мониторингом экологической ситуации и запасов в Северном регионе. Изначально предусматривалось, что их сдадут заказчику в 2023 г.

«В виду неопределенности в обеспечении исполнения контрактных обязательств, поставки комплектующего оборудования при реализации мероприятий по строительству среднетоннажных научно-исследовательских судов, обусловленных внешним санкционным давлением в условиях сложившейся экономической ситуации, предлагается перенести срок ввода судов в эксплуатацию на 2026 год», — говорится в пояснительной записке.

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