Изменениям по ставкам сбора дали зеленый свет в Совете Федерации

Сенаторы одобрили изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. Теперь поправки отправятся на подпись к президенту.

Сенаторы на заседании 16 ноября одобрили закон «О внесении изменений в главу 25.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что эти поправки были внесены на рассмотрение парламента правительством. Госдума приняла закон 8 ноября.

«Рассматриваемый закон уточняет ставки сбора за пользование объектами водных биоресурсов, а они не менялись с 2004 года. Устанавливает ежегодную, начиная с 2025 года, индексацию ставок сбора на коэффициент-дефлятор. Предоставляет право плательщикам сбора уменьшать сумму сбора на сумму вычета, но не более чем на 85%, до 80% при соблюдении установленных законом условий», — рассказала член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Татьяна Сахарова.

Она отметила, что законом уточняются критерии градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, а также определяются понятия рыболовецких артелей и колхозов — чтобы эти категории плательщиков могли использовать 15% ставку сбора.

Докладчица добавила, что вносимые изменения позволят увеличить поступления в бюджет и бюджетные системы в шесть раз, до более чем 13 млрд рублей, из которых около 11 млн пойдут в бюджеты субъектов.

«Очень важные и нужные изменения, в их обсуждении приняло участие большое количество сенаторов», — резюмировала Татьяна Сахарова.

«Закон важный и нужный, — согласилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. — И поддерживается, я так понимаю, всеми рыбопромышленными предприятиями, ассоциациями».

В итоге члены СФ единогласно одобрили поправки. Теперь закон отправится на подпись к президенту. Вступить в силу изменения должны по истечении месяца со дня официального опубликования.

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