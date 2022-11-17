Глобальная инфляция расширила границы для вьетнамского пангасиуса

Годовой объем экспорта пангасиуса из Вьетнама может достичь 2,4 млрд долларов, предполагают в отраслевой ассоциации VASEP. Она объясняет рост спроса на сравнительно недорогую рыбу последствиями мировой инфляции.

Вьетнам увеличил поставки пангасиуса на большинство своих экспортных рынков в диапазоне от 40 до 200%. Среди стран-импортеров по-прежнему лидируют Китай и США, сообщили Fishnews в пресс-службе Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

Отраслевое объединение отмечает: если по итогам года объем поставок из республики достигнет 2,4 млрд долларов, то показатель 2021 г. будет превышен на 49%.

Приводятся данные Минсельхоза США, согласно которым, за первые девять месяцев 2022 г. Соединенные Штаты импортировали 104,5 тыс. тонн мороженого филе пангасиуса на 445 млн долларов. Средняя стоимость импорта 1 кг филе на американский рынок за первые девять месяцев 2022 г. достигла 4,26 доллара, это на 53% выше аналогичного показателя прошлого года.

В то время как американский импорт других видов белой рыбы, таких как треска, хек, минтай, сократился либо увеличился незначительно, импорт пангасиуса и тиляпии резко вырос и находится на лидирующих позициях. Это показывает, что выращиваемая рыба постепенно вытесняет морскую, поскольку на рынке не хватает поставок из России — из-за военных действий и эмбарго, обращает внимание VASEP.

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