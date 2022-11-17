Перспективы промысла в Атлантике обсуждают на сессии НЕАФК

В Лондоне проходит ежегодное заседание Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК). Стороны рассматривают перспективы эксплуатации запасов наиболее приоритетных объектов промысла на 2023 г.

Сессия проходит в очном формате с 15 по 18 ноября. Накануне состоялась встреча руководителей делегаций стран — участниц НЕАФК. Российскую делегацию возглавляет директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

«Чтобы добиться успеха в решении основных задач НЕАФК, мы не должны позволить текущей геополитической напряженности помешать работе этой организации. Мы высоко ценим возможности, которые предоставляет ежегодная сессия для обсуждения важнейших вопросов, связанных с управлением рыбными запасами, защитой морских экосистем и реализацией мер по сохранению и принуждению», — подчеркнул в приветственном слове Кирилл Колончин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, доклады сессии посвящены стратегиям управления запасами пелагического окуня в море Ирмингера, путассу, скумбрии, пикши банки Роколл, а также различных глубоководных видов рыб. Еще одна актуальная тема —вопросы, связанные с использованием мешков-уловителей при промысле креветки.

НЕАФК — межправительственная организация, в которую входят страны, согласившиеся следовать правилам рыболовства в открытой части Северо-Восточной Атлантики. Организация создана для обеспечения рационального вылова рыбы в зоне действия Конвенции в интересах обеспечения воспроизводства биоресурсов. В настоящее время членами НЕАФК являются Дания (Фарерские острова и Гренландия), Евросоюз, Исландия, Норвегия, Россия и Великобритания.

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