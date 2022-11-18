Дальний Восток охватят единой ТОР

Весь Дальневосточный федеральный округ может стать одной территорией опережающего развития, заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, предложение поддержал глава правительства Михаил Мишустин.

Такое заявление Юрий Трутнев сделал после заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы обсуждали с Михаилом Владимировичем Мишустиным дальнейшее совершенствование работы в территориях опережающего развития. Мы внесли предложения о создании единой ТОР на Дальнем Востоке, чтобы не принимать каждый раз поручением новое постановление правительства в части создания отдельных территорий опережающего развития. Мы предложили всю территорию Дальнего Востока сделать территорией опережающего развития. Предложение предварительно Михаилом Владимировичем Мишустиным поддержано», — рассказал вице-премьер — полпред.

На комиссии также рассмотрели вопросы, связанные с поручением президента по созданию международных территорий опережающего развития. «Сейчас в правительстве идет работа над подготовкой соответствующего законопроекта. И мы сказали о том, что готовы выслушивать предложения китайской стороны», — проинформировал Юрий Трутнев на пресс-подходе.

По его словам, международные ТОР могут быть созданы в Хабаровском крае, Сахалинской области, Приморье, где интересы регионов достаточно высоки.

«Но, как вы, наверное, знаете, мы не создаем никакие преференциальные режимы на бумаге. Поэтому для нас важно, чтобы было согласие компаний и с российской, и с китайской стороны. Это должно быть взаимовыгодным сотрудничеством, — обратил внимание вице-премьер — полпред. — Поэтому мы сейчас параллельно разрабатываем новый преференциальный режим и в то же время обсуждаем с компаниями, у кого есть интерес к развитию этого сотрудничества».

Он отметил, что с международными ТОР не будут «забегать вперед», но постараются «сделать это быстро».

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