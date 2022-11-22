ЕАЭС унифицирует требования по производству органической продукции

Опубликован проект соглашения о порядке признания продукции органической в рамках Евразийского экономического союза. Документ направлен на свободное обращение таких товаров внутри ЕАЭС.

Проект соглашения получил одобрение Евразийской экономической комиссии, сообщает корреспондент Fishnews. Предусмотрено формирование перечня стандартов органического производства Евразийского экономического союза, утверждаемого Советом ЕЭК.

Напомним, что соглашение разработано для гармонизации правил производства и обращения таких товаров в странах ЕАЭС. Предполагается, что после внутригосударственного согласования документ получит статус международного договора в рамках союза.

Согласно российскому законодательству, на получение статуса органической может претендовать в том числе продукция аквакультуры.

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