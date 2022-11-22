Рыбная правкомиссия обновила ряды

Правительство изменило состав комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. В нее включены губернатор Калининградской области Антон Алиханов и замглавы Минприроды Мурад Керимов.

В составе правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса вновь произошла ротация. Как сообщает корреспондент Fishnews, из комиссии исключены Игорь Бабушкин, Владимир Григорьев, Александр Ким, Валерий Лимаренко и Сергей Ястребов.

Новыми членами правкомиссии стали губернатор Калининградской области Антон Алиханов и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов. Кроме того, уточнен ряд должностей действующих членов правкомиссии, в том числе директора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгения Каца, который является ответственным секретарем комиссии.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews