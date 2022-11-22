Для нового флота предусмотрели вычет по рыбацкому сбору

В Налоговый кодекс внесли изменения по сбору за пользование водными биоресурсами. Плательщики могут воспользоваться вычетами, в том числе и при использовании на промысле новых судов.

Изменения по ставкам сбора для рыбодобывающих предприятий внесены федеральным законом от 21 ноября 2022 г. № 444. Ставки по объектам промысла пересмотрены. При этом плательщики могут воспользоваться вычетом по одному из трех оснований.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в их число вошло и использование новых судов рыбопромыслового флота. Под это определение попадают суда, оснащенные техническими средствами контроля в соответствии с законодательством о рыболовстве, информация о которых содержится в государственном рыбохозяйственном реестре. Судно должно быть построено в России после 1 января 2020 г. и быть не старше пяти лет.

Напомним, что по закону о рыболовстве технические средства контроля в обязательном порядке устанавливаются на осуществляющие рыболовство самоходные суда с главным двигателем мощностью более 55 киловатт и валовой вместимостью свыше 80 тонн.

При этом вычет не распространяется на суда, построенные с использованием доли квоты вылова в инвестиционных целях.

При этом в Росрыболовстве ранее отмечали, что предприятия, построившие суда под инвестквоты, смогут воспользоваться другим вычетом — по переработке.

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