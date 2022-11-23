Лев Бочаров: Нужно усилить изучение биоресурсов в зоне Севморпути

В ближайшие годы следует расширить рыбохозяйственные исследования в зоне Северного морского пути — уточнить уже разведанные ресурсы, работать над их освоением, заняться поиском новых возможностей для промысла, считает советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Лев Бочаров.

Перед отраслевой наукой стоят очень большие и серьезные задачи, спектр которых не сводится к ежегодному мониторингу состояния эксплуатируемых запасов, подчеркнул советник президента ВАРПЭ, профессор, заслуженный работник рыбного хозяйства России Лев Бочаров в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». С учетом реальных имеющихся возможностей он предлагает сосредоточиться на нескольких наиболее актуальных направлениях. В частности, на оценке запасов водных биоресурсов в зоне Северного морского пути.

«Улучшение ледовой обстановки для судоходства в северных морях России положило начало новому периоду интенсивной эксплуатации Севморпути. Это совпало с повышенным вниманием руководства страны к всестороннему развитию арктических районов. В ближайшие годы финансирование арктических программ ожидает существенное увеличение, экономика «северов» будет расти», — отметил советник президента ВАРПЭ.

По его словам, знания отечественной рыбохозяйственной науки о запасах ВБР в российской Арктике оставляют желать лучшего, хотя отечественные специалисты изучали сайку северных морей, минтая в Чукотском море, краба-стригуна опилио в Карском море.

«Я считаю своевременным провести в ближайшие годы исследования в зоне Севморпути — чтобы уточнить состояние уже известных ресурсов и организовать поиск новых, пригодных для освоения. При этом целесообразно наряду с существующими НИС использовать промысловые суда соответствующего ледового класса», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он обратил внимание на еще один важный аспект: все арктические морские экосистемы, и не только морские, очень хрупкие и уязвимые. «Поэтому их серьезное изучение необходимо при увеличении антропогенной нагрузки, иначе мы можем безвозвратно потерять эти природные богатства, а на их восстановление уйдут огромные средства и немало времени», — предостерег Лев Бочаров.

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