Новости
Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Лев Бочаров: Нужно усилить изучение биоресурсов в зоне Севморпути

В ближайшие годы следует расширить рыбохозяйственные исследования в зоне Северного морского пути — уточнить уже разведанные ресурсы, работать над их освоением, заняться поиском новых возможностей для промысла, считает советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Лев Бочаров.

Перед отраслевой наукой стоят очень большие и серьезные задачи, спектр которых не сводится к ежегодному мониторингу состояния эксплуатируемых запасов, подчеркнул советник президента ВАРПЭ, профессор, заслуженный работник рыбного хозяйства России Лев Бочаров в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства». С учетом реальных имеющихся возможностей он предлагает сосредоточиться на нескольких наиболее актуальных направлениях. В частности, на оценке запасов водных биоресурсов в зоне Северного морского пути.

«Улучшение ледовой обстановки для судоходства в северных морях России положило начало новому периоду интенсивной эксплуатации Севморпути. Это совпало с повышенным вниманием руководства страны к всестороннему развитию арктических районов. В ближайшие годы финансирование арктических программ ожидает существенное увеличение, экономика «северов» будет расти», — отметил советник президента ВАРПЭ.

По его словам, знания отечественной рыбохозяйственной науки о запасах ВБР в российской Арктике оставляют желать лучшего, хотя отечественные специалисты изучали сайку северных морей, минтая в Чукотском море, краба-стригуна опилио в Карском море.

«Я считаю своевременным провести в ближайшие годы исследования в зоне Севморпути — чтобы уточнить состояние уже известных ресурсов и организовать поиск новых, пригодных для освоения. При этом целесообразно наряду с существующими НИС использовать промысловые суда соответствующего ледового класса», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он обратил внимание на еще один важный аспект: все арктические морские экосистемы, и не только морские, очень хрупкие и уязвимые. «Поэтому их серьезное изучение необходимо при увеличении антропогенной нагрузки, иначе мы можем безвозвратно потерять эти природные богатства, а на их восстановление уйдут огромные средства и немало времени», — предостерег Лев Бочаров.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэ
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Лососевая путина показала неплохие результаты

Генеральный директор ПАО «Дальрыба» Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Генеральный директор ПАО «Дальрыба»

Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Пришло время прислушаться к мнению рыбаков

Заместитель директора УК «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Суда — это основа всей отрасли

Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО в области оперативного прогнозирования Виктор ФИЛАТОВ

Ведущий научный сотрудник ТИНРО в области оперативного прогнозирования

Виктор ФИЛАТОВ

Иваси и скумбрия будут с нами еще много лет

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин ДРЕВЕТНЯК

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Все материалы

Крупным планом

Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.