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Крабы-стригуны опилио, пойманные учеными в Карском море. Фото пресс-службы ВНИРО

Краба Карского моря готовят на аукцион

В ходе трансарктической экспедиции ученые собрали данные о возможностях расширения ресурсной базы. Росрыболовство планирует по результатам этих исследований ввести в промысел краба-стригуна опилио Карского моря. Доли квот предполагается выставить на аукцион.

Трансарктический переход НИС «Профессор Леванидов» стал одним из знаковых событий в научных исследованиях 2019 г. У работ уже есть практические результаты, заявил журналистам замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Так, изучены возможности освоения краба-стригуна опилио в Карском море.

«Мы договорились, посмотрели все данные, уже они проанализированы, и на следующий год краб Карского моря будет вводиться в ОДУ и будет распределяться на аукционе», – рассказал глава ведомства.

По закону, доли квот добычи в новых районах промысла могут распределяться через торги, сообщает корреспондент Fishnews. Предположительно, на аукцион будет выставлена 1 тыс. тонн опилио, уточнил Илья Шестаков.

В числе важных научных исследований он также отметил экспедицию по изучению тихоокеанских лососей, в которой участвовали ученые пяти стран: специалисты собрали данные по условиям зимовки лососевых.

Перспективную информацию планируется собрать в рамках экспедиции научно-исследовательского судна «Атлантида» в Антарктике. Важнейшая задача ученых — оценить запасы криля.

Fishnews

  • Крабы-стригуны опилио, пойманные учеными в Карском море. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Разбор научного улова на «Профессоре Леванидове». Фото пресс-службы ВНИРО
  • Маленький краб-стригун опилио из научного улова. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Научно-исследовательское судно на просторах Карского моря. Фото пресс-службы ВНИРО
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