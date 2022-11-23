Приморские депутаты выступили за исключение моллюсков из второго этапа

Профильный комитет Законодательного собрания Приморского края предлагает исключить из проекта изменений федерального закона о рыболовстве квоты добычи моллюсков и прочих водных биоресурсов в инвестиционных целях. Также депутаты считают неподходящим объектом для аукционов глубоководных крабов.

Комитет по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края считает необходимым убрать из проекта закона о втором этапе положения по введению нового вида квот — добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестцелях. Напомним, что согласно версии законопроекта, принятой в первом чтении, доли таких квот планировалось распределять по итогам аукционов с закреплением за победителями инвестиционных обязательств. Перечень объектов промысла для выставления на торги, согласно законопроекту, должно определить правительство.

Приморские депутаты выступили за исключение таких положений. Что за инвестиционные объекты должны будут строить победители аукционов, непонятно. В то же время для пользователей перераспределение квот может стать серьезным потрясением: промысел моллюсков и других морепродуктов позволяет обеспечивать деятельность прибрежных предприятий, заявил Fishnews председатель комитета Андрей Андрейченко. «Считаем важным, чтобы у рыбаков осталось право на работу», — подчеркнул он.

Также комитет предлагает не выставлять на аукционы квоты вылова глубоководных крабов. Первый этап уже показал неэффективность такого распределения, уверен Андрей Андрейченко.

Предложения решено направить депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, чтобы они выступили с соответствующими поправками при подготовке законопроекта ко второму чтению.

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