Энергетики готовятся компенсировать ущерб от аварии на Норильской ТЭЦ-3

НТЭК ищет подрядчика на выращивание молоди осетра для компенсации ущерба природе от аварии на Норильской ТЭЦ-3. Объявлен конкурс на два лота, каждый с максимальной стоимостью контракта в 184 млн рублей.

Объявление Норильско-Таймырской энергетической компании размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Каждый из лотов предусматривает выращивание и выпуск в реку Енисей по 1,5 млн экземпляров молоди сибирского осетра енисейской популяции (навеской не менее 1 г).

В документации говорится, что работы проводятся во исполнение утвержденного Арбитражным судом Красноярского края мирового соглашения между Енисейским теруправлением Росрыболовства и НТЭК. Цель — возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам в результате аварии, произошедшей 29 мая 2020 г. на ТЭЦ-3 Норильска.

Напомним, по условиям мирового соглашения НТЭК обязалась до 2032 г. выпускать в Енисей по 3 млн мальков сибирского осетра ежегодно. Кроме того, с 2033 по 2050 гг. бассейн Норило-Пясинской озерно-речной системы за счет компании будут зарыблять сибирским осетром, муксуном, чиром, сигом — по 7 млн экземпляров каждого вида в год, а также нельмой — 400 тыс. особей ежегодно.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews