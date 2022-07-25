«Дочка» «Норникеля» возместит ущерб рыбной молодью

Росрыболовство, ВНИРО и Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) заключили мировое соглашение. Многомиллиардный ущерб природе от аварии на Норильской ТЭЦ-3 предстоит погашать выпусками мальков ценных рыб.

Мировое соглашение утверждено Арбитражным судом Красноярского края, сообщает корреспондент Fishnews. По условиям договоренности, НТЭК обязалась до 2032 г. выпускать в Енисей по 3 млн мальков сибирского осетра ежегодно. Кроме того, с 2033 г. по 2050 г. бассейн Норило-Пясинской озерно-речной системы за счет компании будут зарыблять сибирским осетром, муксуном, чиром, сигом — по 7 млн экземпляров каждого вида в год, а также нельмой — 400 тыс. особей ежегодно.

Так как рыбоводные предприятия Западно-Сибирского бассейна сейчас не в состоянии производить требуемое количество молоди, НТЭК вправе построить на собственные средства дополнительные рыбоводные заводы. Кроме того, компанию обязали за свой счет привлечь Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии для проведения необходимых рыбохозяйственных исследований.

Напомним, что из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3 в конце мая 2020 г. в реки и почву попали тысячи тонн нефтепродуктов. НТЭК оштрафовали на 146 млрд рублей. В свою очередь Росрыболовство потребовало от компании дополнительно возместить ущерб водным биоресурсам на сумму более 58 млрд рублей.

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