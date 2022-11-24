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Проблему неучтенного прилова на промысле неквотируемых объектов обсудили на заседании Общественного совета при Росрыболовстве

ОС рекомендовал разобраться с приловами

Проблему неучтенного прилова на промысле неквотируемых объектов можно решать разными способами — от изменения правил рыболовства до контроля за ветсертификатами, обратили внимание участники заседания Общественного совета при Росрыболовстве.

Промысел видов, для которых не устанавливается общий допустимый улов (ОДУ), не должен служить ширмой для целенаправленной добычи в виде прилова более ценных объектов, указал на заседании Общественного совета (ОС) при Росрыболовстве 23 ноября председатель правления Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев. По его словам, именно такая картина наблюдается в Калининградской области, где пользователей, добывающих «неодуемые» объекты промысла в Куршском и Калининградском заливах, даже больше, чем предприятий, которые ловят по квотам. Хотя с ресурсным обеспечением этих двух категорий ситуация обратная.

Добыча неквотируемых видов рыбы, причем не селективными орудиями лова, ведется в тех же местах, где ловят леща или судака. И уменьшение год от года цифр ОДУ ценных видов калининградские рыбаки связывают в том числе с такой рыбалкой «под прикрытием». Кроме того, возможность неучтенного вылова «одуемых» видов искажает оценку состояния рыбных запасов, на основе которой наука делает промысловые прогнозы.

Для предотвращения таких махинаций Андрей Ануфриев предложил прописать в нормативных актах ответственность за ненадлежащее обращение с приловами и провести исследования, чтобы понять реальное соотношение квотируемых и неквотируемых видов в уловах при неизбирательном промысле. Однако, по мнению Росрыболовства, для рыбаков, которые заведомо идут на нарушения, ответственность уже предусмотрена в КоАП, и ужесточать этих нормы необязательно.

«Надо с этим работать, но, наверное, через ограничения в правилах рыболовства», — отметил замглавы ведомства Василий Соколов. По его словам, выходом может стать полный запрет спецпромысла «неодуемых» видов — в том случае, если моновидовой промысел невозможен. Осваивать эти объекты можно будет только в качестве прилова при промысле квотируемых ресурсов. Аналогичный подход рассматривается для Астраханской области, которая столкнулась с той же проблемой.

Члены ОС указали на возможность контроля со стороны ветеринарных властей — при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на уловы, в том числе с использованием ФГИС «Меркурий». Эта мера могла бы затруднить сбыт рыбы. Правда, как напомнил президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих организаций «Каспрыба» Андрей Маркин, неорганизованной торговле отсутствие ветсертификатов не слишком мешает.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам обсуждения совет проголосовал за то, чтобы до конца месяца доработать проект решения с учетом высказанных предложений.

Участники заседания заслушали информацию о перспективах модернизации или строительства в Дагестане рыбного порта и поддержали позицию Росрыболовства о необходимости создания рабочей группы и рассмотрения этого вопроса совместно с представителями республики. Общественный совет высказался за согласование программ Росрыболовства по профилактике рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при контроле как в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, так и в сфере обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота. Федеральному агентству предложено отчитаться о реализации на практике этих программ в третьем квартале 2023 г.

Председатель ОС Герман Зверев также проинформировал коллег, что Общественный совет при Росрыболовстве вновь вошел в пятерку лучших в обновленном рейтинге Общественной палаты.

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