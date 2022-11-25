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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Георгий Мартынов: Стране нужна госпрограмма по насыщению рынка рыбой

Рыбакам пока не удалось добиться устойчивой ситуации с квотами вылова, и принятые регуляторные решения не лучшим образом отразятся и на внутреннем рынке рыбной продукции, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Успешной государственной программы по снабжению россиян рыбной продукции пока, к сожалению, так и не появилось, считает руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Между тем именно совместная работа в этом направлении регуляторов и производителей помогла бы решать очень важную задачу. Ведь рыба это весомая составляющая здорового рациона, напомнил президент отраслевого объединения.

Сейчас усилия регуляторов направлены на введение новых механизмов распределения квот, однако эти решения, по мнению Георгия Мартынова, тоже не помогут в насыщении внутреннего рынка.

«Сегодня идет передел объемов, которые и так прекрасно осваиваются, при этом перераспределение не дает отрасли увеличения вылова, заявил руководитель АРПП в интервью журналу «Fishnews Новости рыболовства». Какие еще последствия мы видим? При реализации механизма инвестквот и аукционов упор делается на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Но экспортная ориентация при этом только усиливается. Добытые с помощью новых мощностей уловы, пусть и переработанные в высококачественный продукт, заведомо готовятся для зарубежного рынка: покупательская способность в России, к сожалению, снизилась в разы, и никто филе минтая по цене, которая складывается после выполнения программы инвестквот, покупать не будет».

Георгий Мартынов напомнил, как при введении крабовых аукционов идеологи этих изменений говорили, что такое решение позволит насытить крабовой продукцией внутренний рынок. «На ум сразу приходит фраза, появившаяся на плакатах благодаря Анастасу Микояну: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы». Помогли ли аукционы воплотить такой посыл, чтобы краб покупал российский потребитель? Нет. То же может произойти и с филе минтая. У нас будет очень много высококачественной, но дорогой рыбной продукции», считает он.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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