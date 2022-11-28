Госдума наметила дату второго чтения законопроекта по квотам

Депутаты планируют рассмотреть проект изменений закона о рыболовстве по инвестиционным квотам и аукционам на заседании 14 декабря. В документ предложен целый ряд изменений.

Госдума приняла календарь рассмотрения вопросов на декабрь. Обсуждение законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» пока стоит в графике на 14 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

В первом чтении законопроект, предусматривающий инвестквоты и продолжение аукционов, депутаты приняли 27 октября. При этом Госдума в своем постановлении обратила внимание на вопросы, которые нужно проработать ко второму чтению: сроки вступления изменений в силу, исключение нового вида квот по моллюскам и другим морепродуктам, защита малого и среднего бизнеса в отрасли, проработка предложения по инвестиционному нормированию.

Ко второму чтению федеральные законодатели подготовили поправки. С целым рядом предложений выступили и власти прибрежных регионов.

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